〈台北都會〉8大年貨大街拚業績 春節不打烊
2017-01-17
〔記者黃建豪／台北報導〕台北共有八大年貨街，包含享譽全台的迪化街、華陰街年貨街大多開辦至二十六日，促銷式的寧夏商圈、四平街和台北地下街年貨街則會持續至二月中；而在二十七日除夕以後，雖然各年貨街陸續收攤，但過年期間商圈仍照常營業，民眾可到訪踩街，感受西區的舊城風華。
台北市共有台北地下街、後車站商圈、華陰街商圈、沅陵街商圈 、迪化街、寧夏商圈、榮濱商圈和四平街商圈八處年貨商圈，以商家種類豐富的台北地下街為起點，步出台北車站後站後，可在服飾、配件、皮製品齊全的後車站、華陰街商圈購置新裝，往一旁沅陵街買雙新鞋。
再稍往北走則是集年味大成的迪化街，有豐富的熟食、零食、生活雜貨攤販和南北貨，逛累了就到寧夏商圈大啖雞蛋蚵仔煎等美食，置身大稻埕歷史街區，伴隨著攤商、工讀生的熱情招呼和叫賣聲，這樣繁榮景象正是台北一年一度最盛大的年貨大街。
而八大年貨街中，四平街商圈和榮濱商圈位於中山區，兩者的年貨街風格都與西區的年貨街有所不同，四平街商圈以「陽光、女人、四平街」為行銷口號，專售女性服飾、珠寶等，踩街同時可於周邊林立的咖啡店歇腳享受清閒；榮濱商圈則因旁邊就是魚類市場與濱江果菜市場，專門供應各類生鮮和年菜採買。
配合市政府西區振興計畫，大稻埕創意街區發展協會去年由民間主動創立，今年首度參與年貨大街，便以文化為主軸，結合近三年來在大稻埕蓬勃發展的文創事業，在巷弄內賦予傳統技藝不同的面貌，由商業處發起的美食店家再造、大同老店改造也讓傳統店家在保有老靈魂同時展示現代化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
等了20幾年 板橋果菜市場4月28日啟用
號稱北台灣最現代化的新北市板橋果菜批發市場，一○三年七月廿一日動土，原定一○四年十二月完工，因土地取得、補償金等波折不斷，直至去年底才完工，…
網友回應
熱門新聞
- 導盲犬坐公車 司機這樣做網友感動到哭…
- 失火！中壢泰豐輪胎火警 大量濃煙竄天
- 來不及過紅綠燈 老婦遭撞不治
- 炊事不慎 羅東傳素食館火警
- 自由廣場》請饒了這些可憐的審查醫師
- 管真多！ 強國城市禁止復婚、再婚酒席宴客
- TLPGA獎金后 程思嘉25萬捐偏鄉
- 費玉清攻蛋明搶票 趕流行手指愛心賣萌
- 爭取高鐵南延 屏東朝野議員齊喊賀陳旦下台
- 海倫清桃簽字離婚！ 戴發奎遭警法辦
- 養鵝阿伯偽造50元硬幣 半年洗出逾1萬枚
- 北海道有多冷？ 馬桶水凍結、帥男瀏海睫毛都結冰
- 稽查非法小黃 瑞芳警推「安程專案」
- 重大訊息！樂陞董座許金龍存款不足跳票3400萬
- 日初世代 劉櫂豪辦台東青年培力營
- 金鎖快救駕！ 趙薇不懂「手指愛心」糗翻比出...
- 大立光星歐隱形眼鏡 今年要拚倍數成長
- 日覓終結者 就等田澤純一點頭
- 一蘭拉麵真的要來了！台灣分店開始徵人
- 漲跌都被罵菜蟲 北農韓國瑜：農委會要拿出辦法
- 澳網》台將拿手雙打軍團出擊 明天力拚開胡
- 展望中國大陸經濟 IMF籲加速改革
- 離退人員違規赴中 立委版本都主張取消退俸
- DB買回鑽石 活絡市場流轉率
- 日本行被問2020是否參戰 賴清德妙回：都是傳說
- 黃曉明甜蜜告白Baby：這輩子注定是她
- 玩到不想回國 男恐嚇炸機場被起訴
- 不滿被影射小氣 李敖告吳澧培不起訴
- 年金改革國是會議在中研院 國民黨批把人民當敵人
- 和桃園機場另類PK？ 台北車站天花板出現瀑布
- 婦人路口頻回頭 遭菜鳥警查出毒品針筒
- 林子聰為兒滿地爬 操出爸爸手
- 「三毛」始終如一 再穿19號
- 《返校》暴紅！藉此細看震驚全台的「三重香閨血案」
- SOD超夯新人不爽亂加戲 AV還沒發行就喊引退
- 借友人卡抽中汽車 法官判一人一半
- （影音）葛仲珊邊饒舌邊跳舞 好ㄍㄧㄣ不服輸
- 自由廣場》《金恒煒專欄》白狼等仗誰的勢？！
- 被嗆整型又沒義氣 太妍「照鏡子吧」甩酸民
- 救菜農做公益 青工煮高麗菜粥給阿公阿嬤吃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉8大年貨大街拚業績 春節不打烊
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分