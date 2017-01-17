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〈台北都會〉8大年貨大街拚業績 春節不打烊

2017-01-17

〔記者黃建豪／台北報導〕台北共有八大年貨街，包含享譽全台的迪化街、華陰街年貨街大多開辦至二十六日，促銷式的寧夏商圈、四平街和台北地下街年貨街則會持續至二月中；而在二十七日除夕以後，雖然各年貨街陸續收攤，但過年期間商圈仍照常營業，民眾可到訪踩街，感受西區的舊城風華。

台北市共有台北地下街、後車站商圈、華陰街商圈、沅陵街商圈 、迪化街、寧夏商圈、榮濱商圈和四平街商圈八處年貨商圈，以商家種類豐富的台北地下街為起點，步出台北車站後站後，可在服飾、配件、皮製品齊全的後車站、華陰街商圈購置新裝，往一旁沅陵街買雙新鞋。

再稍往北走則是集年味大成的迪化街，有豐富的熟食、零食、生活雜貨攤販和南北貨，逛累了就到寧夏商圈大啖雞蛋蚵仔煎等美食，置身大稻埕歷史街區，伴隨著攤商、工讀生的熱情招呼和叫賣聲，這樣繁榮景象正是台北一年一度最盛大的年貨大街。

而八大年貨街中，四平街商圈和榮濱商圈位於中山區，兩者的年貨街風格都與西區的年貨街有所不同，四平街商圈以「陽光、女人、四平街」為行銷口號，專售女性服飾、珠寶等，踩街同時可於周邊林立的咖啡店歇腳享受清閒；榮濱商圈則因旁邊就是魚類市場與濱江果菜市場，專門供應各類生鮮和年菜採買。

配合市政府西區振興計畫，大稻埕創意街區發展協會去年由民間主動創立，今年首度參與年貨大街，便以文化為主軸，結合近三年來在大稻埕蓬勃發展的文創事業，在巷弄內賦予傳統技藝不同的面貌，由商業處發起的美食店家再造、大同老店改造也讓傳統店家在保有老靈魂同時展示現代化。

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  • 台北市八大年貨街熱鬧開跑，民眾逛街採買要趁早。（記者黃建豪攝）

    台北市八大年貨街熱鬧開跑，民眾逛街採買要趁早。（記者黃建豪攝）

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