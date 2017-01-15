〈台北都會〉北市已遷籍青年爽領留學補助 教局追討
審計處糾正 勿當冤大頭
〔記者張凱翔／台北報導〕自民國一百年起、前台北市長郝龍斌任內推行「台北市青年留學生就學貸款補助辦法」，補助設籍北市一年以上、廿歲至四十五歲符合收入標準者，出國攻讀碩、博士學位可申辦免息貸款，截至去年底補助五千三百人。但審計部台北審計處發現，有上百名申請者戶籍遷出北市，教育局五年卻只查過九筆戶籍，糾正教育局勿當冤大頭，補助不符資格的人，北市教育局說將追討。
台北市為鼓勵青年出國攻讀碩、博士學位或專技證照，自民國一百年推出青年留學免息貸款措施，設籍北市一年以上，介於廿歲至四十五歲，個人或全戶收入最近一年綜合所得淨額未達課稅級距卅％或未達申報標準，即可申請，讀碩士學位或專技證照者，可貸一百萬元，讀博士可貸兩百萬元，柯文哲今年更加碼申請名額從每年一千名增至一千二百名。
核發5年 只驗過9筆戶籍
台北市審計處去年《台北總預算半年結算查核報告》指出，教育局每年在台北市地方教育發展基金下編列一億兩千多萬元預算，補助北市留學青年申請者的貸款利息，透過青年貸款免息減輕他們的負擔；但教育局五年下來只查驗過九筆戶籍資料。
審計部認為，此舉等於給不符資格者大開方便之門，且經複查發現有上百名申請者戶籍早已遷出北市，教育局還在當冤大頭幫他們支付貸款利息。審計處受訪表示，從一○四年複查至今，教育局對多少人違規貸款、貸多少錢，僅回覆仍在清查當中。
教局：目前37人明顯違規
教育局回應，五千三百名申請者中有一九四人戶籍不在北市，扣除一五七人因長期旅外逕行遷出，只剩卅七人是領了補助就把戶籍遷到其他縣市，現正積極追討欠款，但金額因每人貸款額度、年限不同還沒有掌握。
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