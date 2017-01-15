〈中部〉校園食材登錄平台 靜宜大學獲楷模獎

2017-01-15

〔記者李忠憲／台中報導〕靜宜大學配合教育部推廣校園食材登錄平台，啟動「安心吃」餐飲衛生管理機制，廿八家美食攤商，每天七二八道菜色的食材來源全看得見，學生並組「食安青年軍」為校內外飲食衛生把關，榮獲教育部頒發大專校院美食街督導類楷模獎。校長唐傳義表示，將會持續推動，讓師生吃得安心。

教育部為提升校園食品安全，推廣「校園食材登錄平台登錄計畫」，若發生食安問題，可快速追查是否侵入校園，並快速下架。靜宜為此建立標準作業程序，控管食材源頭品質，並善用學生團隊共同把關，也連結校園網站及平均每日菜色登錄，完整率超過九十八％，獲得全國大專校院美食街督導類楷模獎。

唐傳義表示，校方創新推動「放心動」、「安心吃」及「善心活」的三心運動，其中「安心吃」以營造校園飲食衛生安全環境，讓師生食得安心、吃得健康為目標。並推動安全食材、輔導生產履歷及溯源餐廳認證，帶領學生參與學以致用，成為培育人才的新場域。

學務長吳惠如表示，透過專業營養師針對校內餐飲廠商展開食材登錄管理訓練，全校廿八家美食攤商，每天銷售七二八道菜色，都須依規定上網登錄完整菜單照片、食材來源及供應商資料。