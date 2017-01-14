〈北部〉百歲人瑞曾煥珍 捐積蓄買消防車

2017-01-14

務農養大8名子女

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕來自大園區的百歲人瑞曾煥珍，拿出一百五十萬元積蓄購買幫浦消防車，昨天捐給桃園市消防局特搜大隊，他雖然身體虛弱、行動不便，仍在兒孫陪伴下出席捐贈儀式，女兒王曾素娥說，父親很開心能親眼見證心願完成。

王曾素娥說，父親身分證上的年紀剛好滿一百歲，但他其實晚報出生，實際年齡更高。她說，父親在日治時期擔任警察，光復後才離職務農，在岳父留給他的六甲田地打拚，扶養八名子女長大成人。父親很重視八個孩子的教育，現在孩子們各自成家立業、有了後代，各方面都不用他煩惱操心。

150萬元布施做公益

「爸爸是純樸的鄉下人。」王曾素娥說，他曾向子女透露，這輩子很幸運沒有罹患慢性病，生活簡單也不需要用到什麼錢，加上子女都有能力照顧家庭，希望能將積蓄布施做公益，用在更多的人身上。家人討論後，原本想捐贈救護車，但需求已足夠，於是改捐幫浦消防車，但什麼車種並不重要，重要的是能對社會有幫助就好。

王曾素娥說，父親期盼在有生之年完成心願，她向消防局聯繫捐車事宜，爸爸身體虛弱、行動不便，仍堅持要出席捐贈儀式，想親眼看到心願完成，昨天兒孫四代同堂陪同出席，爸爸真的很開心！

購贈救火救災利器

消防局長胡英達代表接受幫浦消防車，看到曾煥珍坐著輪椅出席，參與的消防人員說：「這是場很特別的捐車儀式，也對老先生的善行及大愛十分感佩。」

消防局說，這輛幫浦消防車配備先進消防器材，由曾煥珍、王曾素娥共同署名捐贈，是山難、水災的救助利器，也可以用於火警救災，已配發到特搜大隊第一搜救救助分隊服勤。