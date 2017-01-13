〈北部〉全國首座埤塘光電 農博亮相
規劃在農博基地北湖國小後方
〔記者陳昀／桃園報導〕市府環保局推動再生能源，規劃在新屋區農業博覽會基地內的北湖國小後方埤塘，設置「浮動水上型太陽光電系統」，環保局表示，這是全國第一座埤塘光電示範場所，預計二月完工、四月配合農博試營運時亮相。
環保局長沈志修指出，桃園市有多達二八五一口埤塘，是全國最多，市府結合地方特色，在不影響埤塘既有的農牧、水利灌溉功能及面積、水質下，利用閒置的水面發展再生能源，水利會已同意出租水域，也通過營建署審議，預計二月建置完成。
他表示，業者投資約三千萬元並引進日本、法國的技術，在北湖國小後方的農博基地埤塘設置發電設施，太陽能面板置於浮座上，以纜繩、重力錨或固定樁等方式固定，以免碰撞岸邊，光電設施約佔○．五公頃的水面面積。
沈志修說，「水上型太陽光電系統」的浮座移動方便，隨時可更換位置或拆除，因為有水冷效果，可提高發電效率約十％，預計一年可達五十八萬度的發電量，且能避免直接日照水面，造成水蒸發及水體優養化，並減少燃料發電造成的空氣污染，保養水資源也節能減碳。
設置浮動水上型太陽光電系統
桃園市從一○四年起推廣在公有房舍屋頂設置太陽能板，沈志修說，台灣地狹人稠，只在屋頂設置太陽光電系統仍然不足，地面型的光電系統又只能設在無法耕作的農地，且用地取得不易，「埤塘光電」是創造綠色能源的新方向，若試辦成效良好，會鼓勵在其他埤塘廣設，打造桃園成為綠能城市。
農博主視覺 年輕化＋文青fu
〔記者陳昀／桃園報導〕桃園農業博覽會將於四月廿二日至五月十四日試營運，明年四月四日至五月八日正式營運，國際設計師蕭青陽昨天公布主視覺，他以帥氣、美麗的年輕務農夫婦發想，呈現文青感與年輕化的形象，市府也宣布在農博所規劃的七大展區，即日起至三月十五日招募志工，詳洽社會局人民團體科。
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