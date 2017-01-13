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〈北部〉蘇花改未銜接國5 宜縣憂蘇澳塞爆

2017-01-13

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）未與國五銜接，兩端車流都必須下交流道進入蘇澳；宜蘭縣副縣長吳澤成形容，這就像一根「兩頭寬中間窄的水管」，南北車流湧入，一旦車流量大，蘇澳市區道路勢必塞爆成停車場；高速公路局表示，國五銜接台九線延伸匝道工程將提報興建，完工後就能將市區車潮分流。

蘇花改工程共分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水三個路段施工，工程總經費約五百億元，總長三十八．八公里。其中，九．七公里長的蘇澳至東澳段，預計年底完工、明年通車。

地方憂心，蘇花改與國五平原線未作銜接，通車後，兩端車流都要下交流道經過蘇澳，然後再上交流道南下北上，蘇花改與國五車流量大、車速快，全部車輛要在蘇澳集散，市區道路一定塞爆，蘇澳交通問題勢必雪上加霜，進而影響到鎮民的生活作息。

宜蘭縣政府昨天邀請高公局、公路總局及鐵改局等單位開會研商因應方案，盼能未雨綢繆。副縣長吳澤成說，這是已可預知的問題，若沒有妥善因應，蘇澳塞車問題將引發更多民怨，短期方案包括市區道路拓寬，如辦理海山西路的拓寬工程等，但最終仍要進行國五及蘇花改銜接的工程計畫，才能根治問題。

高公局表示，台二線、台九線都會經過蘇澳市區，但從交流道下來僅銜接台二線，為了避免車流全經由台二線再前往蘇花改或國五，高公局將進行國五銜接台九線的延伸匝道工程，藉此分流南北車潮，該工程計畫正在進行修正，這個月就會呈報交通部。

至於國五銜接蘇花改的延伸匝道，高公局經評估因工程經費太高，投資效益不大，現階段無法推動，未來待時空環境變更，投資效益提高才有推動的可能。

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  • 未來蘇花改蘇澳至東澳段通車後，恐讓蘇澳塞得更嚴重。 （資料照，記者簡惠茹攝）

    未來蘇花改蘇澳至東澳段通車後，恐讓蘇澳塞得更嚴重。 （資料照，記者簡惠茹攝）

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