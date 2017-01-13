〈北部〉蘇花改未銜接國5 宜縣憂蘇澳塞爆
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改）未與國五銜接，兩端車流都必須下交流道進入蘇澳；宜蘭縣副縣長吳澤成形容，這就像一根「兩頭寬中間窄的水管」，南北車流湧入，一旦車流量大，蘇澳市區道路勢必塞爆成停車場；高速公路局表示，國五銜接台九線延伸匝道工程將提報興建，完工後就能將市區車潮分流。
蘇花改工程共分蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水三個路段施工，工程總經費約五百億元，總長三十八．八公里。其中，九．七公里長的蘇澳至東澳段，預計年底完工、明年通車。
地方憂心，蘇花改與國五平原線未作銜接，通車後，兩端車流都要下交流道經過蘇澳，然後再上交流道南下北上，蘇花改與國五車流量大、車速快，全部車輛要在蘇澳集散，市區道路一定塞爆，蘇澳交通問題勢必雪上加霜，進而影響到鎮民的生活作息。
宜蘭縣政府昨天邀請高公局、公路總局及鐵改局等單位開會研商因應方案，盼能未雨綢繆。副縣長吳澤成說，這是已可預知的問題，若沒有妥善因應，蘇澳塞車問題將引發更多民怨，短期方案包括市區道路拓寬，如辦理海山西路的拓寬工程等，但最終仍要進行國五及蘇花改銜接的工程計畫，才能根治問題。
高公局表示，台二線、台九線都會經過蘇澳市區，但從交流道下來僅銜接台二線，為了避免車流全經由台二線再前往蘇花改或國五，高公局將進行國五銜接台九線的延伸匝道工程，藉此分流南北車潮，該工程計畫正在進行修正，這個月就會呈報交通部。
至於國五銜接蘇花改的延伸匝道，高公局經評估因工程經費太高，投資效益不大，現階段無法推動，未來待時空環境變更，投資效益提高才有推動的可能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園機場捷運將在農曆春節到元宵節期間試營運，桃園大眾捷運公司昨天發表在車廂內建置的「ＤＶＲ影像即時回傳系統」，司機員及行控中心可隨時掌握車廂…
- 435公斤怪力男 被封為巴基斯坦「浩克」
- 民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-1
- 經典賽》洛克加入美國隊 克蕭恐不參賽
- HTC U Ultra玻璃美機 人工智慧搶市
- 全球半導體今年成長4% 張忠謀：「中國野心很大」
- 奈及利亞逼我遷外館 立委：北京援200億美元貸款
- 網路簽賭 年前大掃蕩
- 強烈寒流襲日 日官方發大雪緊急宣布
- 奈及利亞澄清與台灣關係 未提遷代表處
- 抬車救人是最美風景？ 警：小心變過失殺人
- 文大美術系教授許坤成︰國內最公正的美術競賽
- 男裝，義大利四天大王之戰-1：Kiton
- 經典賽》今加入台灣隊集訓 王勝偉︰目標28人名單
- 熱心義消除了打火救災 他還幫忙做了這些…..
- 巧奪天工、天衣無縫的珠寶鑲嵌-2
- 日本曾想借重王貞治 拉抬華國鋒知名度
- 張宇秀廚藝 餐盤襯美味
- 來去夏威夷 小潘夢想成真
- HBL／松山「拓荒者任務」 就等陳宏哲到位
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSMC sees sales growth of up to 10％
- 綺麗珊瑚首冠 增菘瑋告別勝
- HBL／巨蛋磁場對了！ 謝亞軒36分撂倒南山
- 邵雨薇太寂寞 20歲就想收養小孩
- 美準國務卿提勒森：美應重申台灣關係法與六項保證
- 台積電日賺9億 去年EPS 12.89元
- 中信銀內湖購地案偵結 5人被起訴 辜仲諒全身而退
- 中國操弄// 奈國逼我代表處 更名遷離首都
- 首次攻蛋 黃小琥直呼很癢 偕男友教堂前賞煙火 不婚頭
- 毅嘉轉虧為盈 去年EPS0.09元
- 王建復揪團變臉 胡瓜看走眼
- 伊藤千晃帶種閃婚 3月退出AAA
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Nigeria decision part of China ‘scheme’
- 張榕容挑戰音樂劇 魏導虧臉皮厚不怯場
- 鄭凱云秀國標舞 挨虧機器人
- 楊晴「抗日」 3天擦光1瓶防曬乳
- NANA爆乳玩手遊 手銬洩密
- 性侵案開庭／秦偉：很多事子虛烏有
- 台中歌劇院 淪為直銷發表會
- 男裝，義大利四天大王之戰-2：Malo
標題：〈北部〉蘇花改未銜接國5 宜縣憂蘇澳塞爆
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email