〈南部〉屏東空品「滿江紅」 環團小英古厝抗議

2017-01-12

號召民眾二月十九日上街頭

〔記者陳彥廷／屏東報導〕入冬以來，嘉南高屏空氣品質幾乎每天「滿江紅」，環團昨天直撲屏東楓港總統蔡英文古厝，大人小孩三十餘人在古厝前拿字卡高喊「我要乾淨新鮮空氣！」，號召民眾二月十九日上街頭反空污。

台灣水資源保育聯盟等近卅社團發起「反空污、找藍天、抗暖化大遊行」，二月一九日將走上高雄街頭。遊行總召陳椒華說，PM2.5是肺腺癌主因，來楓港蔡家古厝號召萬人上街，請蔡總統正視台灣西南部空污問題，重視呼吸權利。

環團還提出行政院及環保署南遷、禁燒生煤、檢討或暫停高屏空污總量管制計畫等訴求。

屏東環境保護聯盟理事長洪輝祥則批評農業大縣空污比高雄還遭，政府應加強控管境內空污物，也請業者發揮良心，冬季降載「少賺一點」，莫留「臭」名。

屏縣府環保局長魯台營強調，據研究，冬季屏東屬空污受害者，中國空污物高達六成，屏東縣已盡力管控各種污染源。