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〈台北都會〉轉乘沒優惠 有錢卡單月投訴200多起

2017-01-12

北捷：影響331旅客 已協助處理

〔記者蔡亞樺、陳紜甄／台北報導〕有錢卡（Happy cash）去年十二月開放搭乘台北捷運、公車，本月十六日愛金卡（icash）也將上路，但市議員王鴻薇接獲投訴，持Happy cash卡搭捷運轉乘公車，竟未享有半價優惠；台北捷運公司證實，因Happy cash卡於公車端驗票機疑似參數異常，至前天為止有三三一名旅客受影響，已協助處理完畢。

發行Happy cash的遠鑫電子票證公司說，前天已完成全數版本更新，並持續追蹤，若有類似狀況旅客，可至捷運各車站填寫「有錢卡扣款疑義無卡後送處理單」，將會辦理退款，確保卡友權益不會受損。

王鴻薇說，北市開放多卡通，除了悠遊卡外，一卡通、Happy cash都能使用捷運及公車，但北捷統計，去年十二月開放的Happy cash，一個月接到二二三件投訴，其中有二一八件投訴轉乘無優惠，抱怨連連。

去年就出包 議員批處理慢半拍

王鴻薇痛批北捷動作慢半拍，今年剛開始，投訴案不減反增；並要求北捷迅速處理解決，歸還旅客應享的轉乘優惠，icash也將上路，市府應負責把關，別讓民眾權益受損，或避免補貼被電子票證業者賺走。

北捷、北市公共運輸處皆說，Happy cash卡於公車端驗票機疑似參數設定異常，已嚴正要求遠鑫電子票證公司儘速改善。公運處呼籲，乘客刷卡時應注意是否享有公車捷運轉乘優惠及扣款金額，如發生未享轉乘優惠情形，可洽遠鑫客服專線02-7727-8999。

目前Happy cash發行近百萬張，遠鑫電子票證公司強調，未涉入轉乘優惠補助相關事宜，絕無從中得利。

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  • Happycash去年12月「嗶」進台北捷運、公車。（擷取自遠鑫電子票證公司官網）

    Happycash去年12月「嗶」進台北捷運、公車。（擷取自遠鑫電子票證公司官網）

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