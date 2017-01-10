〈台北都會〉改走台61西濱去桃機 出國不怕塞車
2017-01-10
〔記者賴筱桐／新北報導〕許多民眾春節連假安排出國，往年國道二號機場聯絡道經常壅塞，公路總局建議自行開車者，可改走台六十一線西濱快速道路到桃園機場，避開龐大車流。
公路總局第一區養護工程處交控中心主任郭金讓說，從新北市板橋出發，經台六十四線快速道路往八里方向，走到終點銜接台六十一線往南，於大園交流道下，行駛約五百公尺左轉台十五甲線，再接台四線，即可抵達桃園國際機場，一路順暢行車時間約五十分鐘。
公路總局預估，第一波返鄉車流從一月二十六日中午開始出現南向車流，集中於一月二十六日下午至二十七日上午，第二波預計一月二十八日中午起至二十九日下午，收假車潮將出現在二月一日下午至二月二日上午。
新北市交通壅塞熱點預估在台二線竹圍至淡水段、台九甲線烏來風景區、台十五線往八里渡船頭方向、台六十四線板橋至中和段、台六十四線五股二交流道銜接國道一號五股交流道高架段。
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