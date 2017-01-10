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〈北部〉消除3路口瓶頸 台六十六線高架段通樂

2017-01-10

不再等紅綠燈 減少車禍發生

〔記者周敏鴻／新屋報導〕全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平面道路交會時，三處路口的紅綠燈影響車速，也減少車禍發生；駕駛人稱讚說，高架化後少等紅綠燈，也不會再撞到平面車道的機車或行人，快速道路才名副其實。

立委建議 別再完工大拜拜

昨天的通車典禮由交通部次長祁文中主持，立委鄭寶清、陳賴素美、鄭運鵬等人出席，鄭運鵬後來在臉書以「新觀念的政府，不要再做完工大拜拜」為題發文，他說，工程開工對於施工單位和勞工，有祝禱安全施工的成分，但完工典禮通常就剩下政治意義。

鄭運鵬說，交通部的通車典禮又是擺場面的大拜拜，搭舞台、找主持人等，這些費用可能由承包廠商負擔，「建議各級政府，完工典禮要簡化，不要再搞這種花大錢又變質的大拜拜，很不進步。」

對此，鄭寶清、陳賴素美也認為，開工、完工典禮等活動要秉持節約的原則，工程品質與施工期程的要求才應該擺在首位。

台六十六線快速道路是連接大溪、平鎮、楊梅、新屋、觀音區的南桃園橫向重要通道，其中在與桃八十一（青田路）、桃七十九（梅高路）、台三十一線的平面道路交叉路段都設置紅綠燈，因此減緩快速道路的車速。

由於在平面道路與快速道路的交叉路口，機車與行人也能通行，導致車禍不斷，警方統計，施工前的一○三年七月初至同年十二月十九日，該路段就發生三十一件車禍，幸好無人死亡。

交通部公路總局為此斥資約七億元，進行全長一．八公里的道路高架化工程，讓台六十六線快速道路在與桃八十一、桃七十九與台三十一線的路段高架化，昨天通車啟用；祁文中說，三處路口的立體化改善工程通車後，不但消弭三處路口的交通瓶頸，也提升交通安全與道路運轉的效能。

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  • 昨天搭牌樓舉行通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

    昨天搭牌樓舉行通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

  • 台六十六線快速道路跨越台卅一線等道路的高架化路段，昨天舉行通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

    台六十六線快速道路跨越台卅一線等道路的高架化路段，昨天舉行通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

  • 台六十六線快速道路跨越台卅一線等道路的高架化路段，昨天舉行通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

    台六十六線快速道路跨越台卅一線等道路的高架化路段，昨天舉行通車典禮。 （記者周敏鴻攝）

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不再等紅綠燈 減少車禍發生全長一．八公里的台六十六線快速道路跨越桃八十一、桃七十九與台三十一線三處路口的高架路段，昨天通車啟用，改善以往與平…

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