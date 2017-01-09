〈南部〉賴神叫賣 15分鐘賣2千尾台灣鯛
2017-01-09
市長充當主廚料理紅燒魚
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市農業局昨天在東區假日農市（大東夜市廣場）舉辦「精『鯛』細選、喜迎新春─春節台灣鯛行銷推廣活動」，市長賴清德充當主廚及推銷員，民眾大排長龍搶購，四百份共二千尾台灣鯛，約十五分鐘就被搶購一空。農業局長許漢卿表示，本月十四日與廿五日還有兩場特賣活動，民眾得把握機會。
市府農業局表示，台南是全國台灣鯛養殖最大產區，養殖面積一千五百公頃，年產量二萬九千公噸，總產值約十五億元，該局也輔導養殖業者取得認證，品質可說是台灣第一。
14、25日還有兩場特賣活動
昨天農業局準備了四百份，共二千尾台灣鯛促銷，每份五尾，連同盛裝的保冷袋，一份賣二百元，同時也準備了清蒸、紅燒台灣鯛等料理食譜供民眾參考。
市長賴清德昨天偕同立委林俊憲、農業局長許漢卿一起到場促銷，賴清德當場扮起大廚與林俊憲一起烹煮紅燒台灣鯛。他自嘲說，現場大家都是料理高手，「我是關公面前舞大刀」。
隨後，賴清德喊價促銷說，「來喔！來喔！一份不用五百，也不用四百、三百，一份賣二百啦！」民眾大排長龍，約十五分鐘就賣光光。立委黃偉哲也趕來參加，不過抵達會場時，台灣鯛已賣完了。
主辦單位表示，台灣鯛促銷在元月十四及廿五日過年前還會舉辦兩場，地點一樣在假日農市，這次錯過的民眾，下次記得提早來。
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