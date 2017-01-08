〈南部〉辭職選市長？ 顏純左證實

2017-01-08

將於廿三日離職 走訪基層

〔記者洪瑞琴／台南報導〕志在台南市下屆市長，副市長顏純左將於一月廿三日離職，他昨天證實說，離開這個職務，不是卸掉責任，而是要承擔更大責任，為市民全力打拚市政而做出抉擇。

外傳民政局長陳宗彥遞補

市長賴清德表示，顏副市長是有高度的優秀人才，何時辭職，應由他本人宣布；至於副市長接任人選，賴清德未做回應，僅表示將會找人接替職務。

外傳遞補人選是民政局長陳宗彥，他的行政歷練豐富，加上一直是賴清德班底，成為賴的副手，最是恰當；但他本人強調未接獲任何徵詢，否認有新職異動。

顏純左說，從原台南縣副縣長到台南市升格後接任副市長，公職生涯十二年九個月，深知大台南發展願景，更有一份使命感，將以熱忱與經驗，推動市政無縫接軌。離開市府後，將有更充裕時間深入基層，拜訪、了解民意，擘畫未來。