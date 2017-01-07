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〈北部〉竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺

2017-01-07

新年首場 月薪3萬起跳近700個

〔記者廖雪茹／竹北報導〕桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千六百個多元職缺，歡迎有意求職的民眾把握機會，在過年前找個好頭路。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心，九日上午十點到下午兩點，在竹北市光明九路七～三號三樓，舉辦「勇往『職』前，創『薪』未來」徵才活動。

劉文菁表示，當天共有廿二家廠商參與聯合徵才，包括力成、友達光電、頎邦等十二家科技業；聯發紡織、華夏玻璃及屏榮食品等三家傳統產業；以及統一速達、喜來登大飯店、燦坤實業等七家服務企業。

劉文菁說，企業開出近一千六百個工作機會，有各類主管、各類工程師、品管員、倉管、技術員、包裝人員、清潔人員、服務生、業務司機、保全員等。其中，月薪三萬元起跳的職缺有近七百個；科技業若含加班費，薪資也上看四十五K到五十五K。

關於徵才活動，民眾可上桃竹苗分署官網（thmr.wda.gov.tw）查詢，或是電洽竹北就業中心（03）554-2564#3223，劉先生。

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  • 桃竹苗地區106年首場徵才活動，9日將在新竹縣竹北就業中心登場。（資料照，記者廖雪茹攝）

    桃竹苗地區106年首場徵才活動，9日將在新竹縣竹北就業中心登場。（資料照，記者廖雪茹攝）

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竹北9日徵才 22廠商開近1600職缺

新年首場 月薪3萬起跳近700個桃竹苗地區一○六年首場徵才活動，九日將在新竹縣竹北就業中心登場！中心主任劉文菁表示，共有廿二家廠商提供近一千…

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