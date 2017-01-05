〈台北都會〉柯P上任首件信義區招標案 中央過關

2017-01-05

區公所開發案 招商時間未定

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北一○一、南山廣場旁的信義區公所因為是海砂屋，北市府計畫遷至廣慈園區，台北市長柯文哲將在該處推出任內首件信義計畫區招標案，將與台北一○一、南山廣場成為信義區三座高塔。該案去年十二月廿八日通過內政部都市計畫委員會，都發局表示後續還須審議細部計畫。財政局則說招商時間未定，但預計會在二○一九年信義區公所海砂屋期限到期之前招商。

該處位於信義路五段，佔地二三八八坪，過去屬機關用地，現在變更為第三種商業區，容積率為五六○％，再加上增額容積等最高可達七八四％；該區使用項目不得做住宅、特種零售業、殮葬服務業，其餘比照第四種商業區。該案將是柯文哲在信義計畫區的首件招標案，預計帶來一百廿億元收入，其所得收入為增添市地重劃區公共設施費用，另外將納入都更基金。

開發範圍爭議 內政部卡年半

該案二○一五年三月通過北市都委會，後續在內政部都委會卡了一年半。都發局說明，因該開發案吃到一部分的信義廣場；委員認為，當地仍有廣場用地需求，且都市計畫區內開放性公共設施用地普遍不足，因此長期都在討論不納入廣場的可能性，但北市府仍堅持須納入才有開發潛力。

但也因如此，內政部都委會要求北市府依據內政部營建署「都市計畫細部計畫審議原則」規定，公共設施用地變更為商業區須回饋十％作為公共設施用地，回饋面積約二三九坪，目前訂於基地西側；都發局表示，須割出十％回饋用地，剩餘約二一四七坪仍有開發價值。

開發方式不限 朝地上權規劃

財政局長陳志銘表示，信義區公所的海砂屋期限是二○一九年，財政局會等到要拆除前夕才會上網招標，否則廠商無法進場。而對於會用ＢＯＴ或是地上權，他說目前都是朝地上權規劃，但因為時間還很長，所以開發方式不會說死。