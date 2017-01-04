〈南部〉成大、秀傳簽約 3年計畫共享資源

2017-01-04

〔記者劉婉君／台南報導〕學術、醫療體系攜手合作，國立成功大學與秀傳醫療體系昨天簽訂合作協議，雙方將展開為期三年的「成秀計畫」，共組學術合作委員會，討論適合的研究題目與合作發展方向，共享研究與教學資源。

成大與秀傳醫療體系學術合作協議，昨日由成大校長蘇慧貞與秀傳醫體系總裁黃明和代表簽署，秀傳每年將投注學術研究基金，成大挹注學術與研究能量，共組跨校研究中心，爭取共同研究計畫、舉辦學術研討會、推動國際學術交流活動、促進專業人才培育與任用、共推遠距教學及網路教學等。

秀傳醫療體系接辦台南市立醫院廿八年，去年九月向成大借調教授蔡良敏擔任院長，促成此次合作。蔡良敏表示，未來秀傳包括彰化、台南等院區在內的整個體系，都會加入與成大的合作中，雙方將從醫學出發，進行多元性的研究，不會侷限在特定的領域，希望能攜手創造更多元、廣泛的創意加值效果。

蘇慧貞表示，成大與秀傳醫療體系簽約，可能是第一個跨出醫學中心與醫療體系的合作，期盼雙方共同培養未來臨床基礎人才外，也能促進公衛、技術科學、技術發展等。黃明和說，現在很重視跨域發展，不同領域的合作很重要，建立友誼橋樑，能夠讓台灣的生物科技發展成功。