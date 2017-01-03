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〈南部〉日治時期田町齋場露原貌 文史團體促設故事館

2017-01-03

全台僅存葬儀堂 列暫定古蹟

〔記者王榮祥／高雄報導〕堪稱全台僅存的日治時期田町齋場（葬儀堂），日前由包商拆除周遭部分增建物後，逐漸露出被遮蔽數十年的原始樣貌，少了雜亂硬體，內外空間多了些許肅穆感，讓文史團體、附近居民都另眼相看。

文化局將與地主研議保存

在地文史團體打狗文史再興會社建議，應妥善保存齋場並適度整修，再結合地方、規劃為具歷史意涵並可辦活動的故事館形態﹔高市文化局則指出，齋場去年九月已列暫定古蹟，將與相關單位及地主研議，對保存、使用凝聚更多共識。

超過八十年歷史的田町齋場，被包裹在高市鼓山公有第二市場內，因市場閒置許久，高市經發局去年四月準備依約拆屋還地（地屬私人）﹔調查齋場許久的打狗會社見情況緊急，立刻提出相關資料爭取保留，市府評估後同意緩拆，並啟動文資調查程序。

會社說明，高雄田町齋場約建於西元一九三三年、約一一四坪，為日治時期舉辦喪禮的公共空間（公營），也稱葬儀堂；日治以前的台灣並無像齋場一樣，專用於舉辦喪禮的公共空間，一般多為私設靈堂，目前台灣社會熟悉的殯儀館，就是日本引進齋場演變而成。

會社志工陳坤毅彙整資料，因早期戰爭、時代變遷等，高雄田町齋場幾乎是台灣所存唯一的齋場建物，即使在日本，同時期齋場多已改建，更凸顯這處齋場獨特與珍貴性。

會社認為，日治時期葬儀文化對台灣影響頗深，當初推行的火葬，現已成國人辦理後事主要選擇，國人常用的告別式一詞也是日本用語，諸多連結都凸顯齋場文史意義與保存價值，當齋場內外雜亂建物被清理後，將可呈現更多歷史。

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  • 文史工作者陳坤毅手繪田町齋場圖。（陳坤毅提供）

    文史工作者陳坤毅手繪田町齋場圖。（陳坤毅提供）

  • 高雄田町齋場周遭增建物被拆除大半後，逐漸顯露原貌。（記者王榮祥攝）

    高雄田町齋場周遭增建物被拆除大半後，逐漸顯露原貌。（記者王榮祥攝）

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標題：〈南部〉日治時期田町齋場露原貌 文史團體促設故事館


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