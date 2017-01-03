〈台北都會〉教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
〔記者郭安家／台北報導〕教官將於四年後全面退出校園，市長柯文哲近日指示台北市教育局研議替代方案，預計一○五學年度下學期，將有三、四所公私立高中職試辦創新人力方案，每校將有兩、三名校安、學輔人員取代教官；建中、北一女等明星學校則因教官人數多，衝擊較大，並未加入此試辦計畫。雖然有退伍教官參加創新人力招聘計畫，但市議員仍擔心，創新人力恐淪一般保全，無法嚇阻校園幫派、毒品。
薪水只有32Ｋ 不到教官一半
教育局透露，近一個月教育部招訓兩批校園創新人力，耳聞有一些將退伍、已退伍的教官，有興趣報名，盼退伍後繼續在校園服務，也有離職員警報名，也許還會有一些保全業人員參加招聘計畫。若按照大學的做法，高中職替代教官的創新人力，將分成校安人員、學務處及輔導室內學輔人員等兩大類，而其薪資只有三萬兩千元，待遇不到教官的一半。
此外，過去教官有權以服裝儀容不整記過學生，教育局也坦言，因教官被視同教職人員，但往後校安、學輔人員等創新人力，因不具教職，恐怕無法對學生做出獎懲，教育部還未對創新人力的具體工作內容做最後底定，不過仍不脫校園反毒、防治霸凌、幫派、交通安全等面向。
目前教育局管轄公私立高中職共有三百六十位教官，因教官已遇缺不補，比起全盛時期少約一半。教育局指出，雖然二○二一年教官全面退出校園，但教育部會保障現職教官權益，可服役至最大年限，屆時還未達退伍年限的教官，可選擇校內轉職，或至學生校外生活輔導會、退輔會、甚至回國防部任職。
但教育局主秘廖文靜也坦言，目前課綱還有全民國防，該課程由教官授課，教官退出校園後，新問題也包括誰來上這個課？教育局軍訓室代理主任曹守全則說，教育部傾向開設全民國防教育師資專班，現職教師將可報名，但未來轉任校安的教官，因已退伍，恐怕還得再報名師資班。
試辦學校保密 不納明星高中
教育局預計今年初試辦替代教官人力計畫，預計有三、四所學校試辦，但擔心家長反彈，試辦學校目前仍保密到家；至於明星高中？教育局強調，名校教官眾多，所以會先從教官少的學校試辦。
國民黨市議員吳世正說，教官代表國家、地位受尊崇，其使命感也與校安人員不一樣，如果保全、校安可以做軍人的事情，那以後乾脆請保全來打仗。教官長期以來建立校園安全感，該制度很受歡迎，家長會、老師皆反對教官退出校園，畢竟校安、保全難以嚇阻校園幫派、毒品氾濫問題。
民進黨市議員梁文傑說，現在的教官的確沒有威權功能，但卻是台灣特有產物，過去學校沒有校安人員的觀念，未來要恢復常態，輔導老師恐怕也要負擔多一點責任。綠營議員王閔生則說，軍服圖騰存在一種威嚴感，但校園安全不應該都由教官來承擔，將回到校長、老師、行政人員身上，教官退出校園要循序漸進，不宜躁進。
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標題：〈台北都會〉教官退出校園 北市新學期3、4校試辦
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