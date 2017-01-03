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〈中部〉一線天溪谷景觀 遊客觀光秘境

2017-01-03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉法治村武界部落位處濁水溪上游，擁有豐富自然資源與渾然天成的地形景觀，其中鬼斧神工的溪谷景觀「一線天」，近幾年來成為許多遊客口中的觀光秘境，每到假日吸引眾多遊客前來朝聖。

仁愛鄉武界部落經埔里鎮投七十一線前往，過去因交通不便，少有遊客前往，如今聯外道路完成截彎取直與拓寬改善，當地豐富自然資源、景觀，成為新興旅遊秘境。

由於武界部落四面環山，每到清晨雲霧繚繞，讓部落也有「雲的故鄉」美名，也能欣賞日出、夕陽，其他還包括位於武界古道摩摩納爾野溪上游的摩摩納爾瀑布，還有這次爆發吉普車隊與居民衝突的「一線天」溪谷，成為許多遊客到部落旅遊的首選景點。

「一線天」峽谷景觀距新武界引水隧道鋼拱橋下游約二公里，矗立在濁水溪流域上游支流栗栖溪的兩岸，兩側高聳山壁距離不到十公尺，許多遊客愛上這裡的壯闊、自然與寧靜，願意一來再來，也有愛好繪畫民眾不遠千里而來到此寫生，當地也有龍紋石，頗受石藝玩家青睞。

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  • 仁愛鄉武界部落「一線天」美景，近年來吸引許多遊客造訪。（記者佟振國攝）

    仁愛鄉武界部落「一線天」美景，近年來吸引許多遊客造訪。（記者佟振國攝）

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