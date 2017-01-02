〈北部〉謝土地公 隧道包商贈貫通石

2017-01-02

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花東線鐵路「新自強隧道」南口前年十月貫通，隧道預計今年通車，包商為感謝隧道南口旁的玉里大灣土地公保佑工程順利，特贈重一公噸的貫通石，昨天元旦舉辦揭碑開基儀式，現場還準備百份貫通石福袋，吸引大批信眾排隊搶貫通石！

信眾也捧場 排隊擲筊拿福袋

「好想把貫通石帶回家！」二○一七年第一天大批信眾聚集在玉里鎮大彎福德宮門口，頂著大太陽排隊等著到土地公面前擲茭「請示」，三十六歲的周先生結婚一年多，他捧著金紙及筊杯在土地公面前祈求早生貴子，果然一擲下去就「聖杯」，周先生說，不求生男生女「只要孩子健康就好了！」

貫穿舞鶴台地南口的新自強隧道，即將在今年中通車，比花東鐵路瓶頸路段雙軌化工程通車還晚了二年。福德宮主委羅榮廣說，貫通石除可以求子，也能求福氣、求平安，希望新的一年所有信眾都能金雞報喜、喜事連連。

當然現場最重要「主角」，就是新自強隧道營造商贈送福德宮的貫通石，信眾擲筊聖杯獲得小貫通石福袋外，也不忘摸摸大貫通石、搖三下貫通石上方的鈴鐺，象徵多福多壽、財源廣進。

新自強隧道 將於今年中通車

福德宮主任委員羅榮廣說，大灣福德宮位於台九線二八○公里處，剛好就是舞鶴台地下玉里的大彎道，由於經常發生車禍事故，而有民眾供奉福德正神。他說，福德宮就在東線鐵路瓶頸路段拓寬後的「新自強隧道」南口，從福德宮下方就能看到火車從隧道跑出來，未來希望貫通石成為花蓮新的景點，歡迎遊客前來。