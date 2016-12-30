〈南部〉西嶼二崁二興宮 重建落成

2016-12-30

循古禮入火安座開廟門

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣西嶼鄉二崁村二興宮昨重建入火落成安座大典，由於二崁是台灣第一座傳統聚落保存區，二興宮落成典禮嘉賓雲集。

二崁聚落是一座以陳氏宗族為主的血緣聚落，由開基祖陳延益自金門來到澎湖落戶開始，如今已傳至第九代，當年陳氏一路從今日的大池村遷移至竹灣村，傳至第三代後，因宗族人丁興旺，為方便農、漁業的經營作業，才又陸續遷移至二崁地區，形成今日聚落的雛形。二崁也是澎湖重要的中藥經銷商聚集地。

由於二崁二興宮為信仰中心，因此二崁聚落裡的房屋配置高度一致，以不超越村內最高的二興宮為主，具有調節氣候以阻擋強勁季風的優點。而二興宮已有百餘年歷史，歷經兩次重修，廟貌因長年受風雨侵襲，破損不堪，村民遂倡議重建，昨日上午舉行重建落成儀式。

包括縣長陳光復、副議長陳雙全、立委楊曜服務處助理段湘玲、西嶼鄉長許月里、二崁村長陳昭回及重建委員會等地方仕紳共同剪綵，接著循古禮舉行入火安座開廟門大典。