〈中部〉烏日觀光地圖 食衣住行看透透

2016-12-30

〔記者何宗翰／烏日報導〕你知道烏日有什麼美食嗎？烏日區雖然擁有三鐵共構、快速道路等交通優勢，但人潮似乎卻總是「過門而不入」，讓店家望之興嘆。臉書社群「烏日大小事」近來集結近百店家之力，製作「烏日大小事」觀光地圖，在議員服務處、店家等處免費索取，希望大家「不要餓肚子回台北」，來一趟烏日慢活輕旅行。

廿一歲的「烏日大小事」版主「陳白毛」表示，從小在烏日長大，從溪南搬到九德里，看到明道夜校停辦後，整個烏日商圈的沒落，因此興起辦臉書社團的念頭，三年來已經成為十一萬多人的社團；經版友「蔡冰」、「小胖」、「林晏霆」等人建議，決定做一本市場歐巴桑都能看懂的觀光地圖，推廣在地優質店家。

「小胖」說，開始時並不順利，網路上連張烏日觀光地圖都找不到，最初談好一百五十家店有意願，收錢時只剩五家，還有人以為是詐騙集團，經過四個月的努力親訪，終於說服到近百家店加入；首批兩萬本「烏日大小事」觀光地圖推出後，立即索取一空，很多人驚訝：「在我家旁邊怎麼不知道？」還有店家跑來說：「怎麼沒找我加入？」

「烏日大小事」觀光地圖將烏日分為「大明道商圈」、「烏日老街商圈」，食衣住行兼備，資訊簡明、實用，蒐羅巷內在地美食及生活資訊，第二期目前也正在籌劃當中，希望能一步一步，創造出屬於烏日商家的獨特性。