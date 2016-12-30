〈中部〉烏日觀光地圖 食衣住行看透透
2016-12-30
〔記者何宗翰／烏日報導〕你知道烏日有什麼美食嗎？烏日區雖然擁有三鐵共構、快速道路等交通優勢，但人潮似乎卻總是「過門而不入」，讓店家望之興嘆。臉書社群「烏日大小事」近來集結近百店家之力，製作「烏日大小事」觀光地圖，在議員服務處、店家等處免費索取，希望大家「不要餓肚子回台北」，來一趟烏日慢活輕旅行。
廿一歲的「烏日大小事」版主「陳白毛」表示，從小在烏日長大，從溪南搬到九德里，看到明道夜校停辦後，整個烏日商圈的沒落，因此興起辦臉書社團的念頭，三年來已經成為十一萬多人的社團；經版友「蔡冰」、「小胖」、「林晏霆」等人建議，決定做一本市場歐巴桑都能看懂的觀光地圖，推廣在地優質店家。
「小胖」說，開始時並不順利，網路上連張烏日觀光地圖都找不到，最初談好一百五十家店有意願，收錢時只剩五家，還有人以為是詐騙集團，經過四個月的努力親訪，終於說服到近百家店加入；首批兩萬本「烏日大小事」觀光地圖推出後，立即索取一空，很多人驚訝：「在我家旁邊怎麼不知道？」還有店家跑來說：「怎麼沒找我加入？」
「烏日大小事」觀光地圖將烏日分為「大明道商圈」、「烏日老街商圈」，食衣住行兼備，資訊簡明、實用，蒐羅巷內在地美食及生活資訊，第二期目前也正在籌劃當中，希望能一步一步，創造出屬於烏日商家的獨特性。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
縣定古蹟林開泰舊宅 家族贈縣府
雲門舞集創辦人林懷民出生地、有「博士窩」美稱的嘉義縣縣定古蹟「林開泰診療所舊宅」，昨天由林懷民的叔叔林松茂律師代表家族，將產權捐贈給嘉義縣政…
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Alleged kidnapper returned to Taipei
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋
- 《錶王傳奇》2
- 伊拉克政府軍恢復對摩蘇爾IS攻擊
- 中年男難受想哭 恐雄性激素低下症上身
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》6
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 黃妃變金髮妞熱舞 《假鬼假怪》讓嫩兒看傻
- 《錶王傳奇》4
- 《時間先驅》4
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》2
- BV早春美色 優雅絢麗─經典Knot手拿包 派對耀眼 合身洋裝 修長細緻
- 八退將下月赴中 退輔會促勿碰政治
- 努力7年 台灣棗子可輸日
- 大膽搶伍佰廣告 本土團撈7位數好提神
- 跨年夜溫度「熱滾滾」 狂歡當心樂極生悲
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 自由廣場》學術倫理 最怕師師相護
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 64個碩博班掛0 台大包辦7個
- 爬黑山出事害命 網友︰檢方應究刑責
- 全台嗨跨年 追星照過來
- SBL》菲爾普斯飆大三元 金酒灌倒龍頭達欣
- 名媛愛時尚 挖寶複合精品店
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》4
- 一例一休 機關加班費恐暴增 郭芳煜︰若有公務 可把休息日錯開
- 車用LED燈毛利穩 麗清放光
- 助廠商逃漏稅 台東縣長黃健庭二審判刑5月
- 美眾院議長萊恩：歐巴馬對俄制裁太晚
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
- 豪添新傷缺陣 巴特勒絕殺籃網
- 《太陽》團結發威榮登年度韓劇收視王 熟男蘇志燮《主君》擊退小鮮肉
- 放空機構盯上 輝達慘跌
- 《錶王傳奇》1
- 共騎機車撞電桿 國中表兄弟雙亡
- 杜德偉喜當爸 新歌獻寶貝兒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉烏日觀光地圖 食衣住行看透透
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分