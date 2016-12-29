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〈台北都會〉雷射治近視10年出問題 醫師駁斥

2016-12-29

〔記者張議晨／台北報導〕小學時近視就達六百度的黃小姐戴著厚重眼鏡，常帶給人書呆子的印象，廿五歲時接受近視雷射手術，至今已十六年，雙眼度數仍維持一．○；但今年開始出現微老花症狀，雷射手術的良好經驗，讓她準備再接受老花近視雷射，希望從此與老花眼鏡說掰掰！但坊間謠傳，雷射手術十年後會出問題，甚至有眼科醫師不做雷射手術。

新莊大學眼科醫師陳威霖說，近視雷射手術於民國八十五年引進，至一○三年已有廿萬以上案例，球星曾雅妮、老虎伍茲都曾接受雷射手術，證實其效果及安全性。

許多人擔心雷射手術會導致乾眼症、眩光症，陳威霖說明，手術復元期可能會有乾眼現象，但會隨時間明顯改善。而且現在無刀飛秒雷射已取代傳統板層刀手術，可改善乾眼、眩光等問題。

不過，並非做完近視雷射矯正就能免除戴眼鏡困擾。陳威霖說，手術能矯正近視，但隨著年齡增長及眼睛老化，仍會罹患老花，必須配戴眼鏡，若年紀四十歲左右接近老花年齡，建議與醫師溝通，預留適當度數延緩老花症狀。

他提醒，接受雷射矯正後仍需維持良好用眼習慣，建議每半年到診所檢查眼睛，若同時患有老花及白內障，也可考慮抗老花晶體置換術，同時改善白內障、老花、散光及近、遠視等視力問題。

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  • 眼科醫師建議，雷射手術後仍需維持良好用眼習慣。（記者張議晨攝）

    眼科醫師建議，雷射手術後仍需維持良好用眼習慣。（記者張議晨攝）

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