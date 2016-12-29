〈中部〉樹德企業成立食物銀行 助偏鄉弱勢
2016-12-29
〔記者何宗翰／烏日報導〕烏日區樹德企業昨天與紅十字會台中市支會食物銀行合作，成立樹德食物銀行，首波食物募集行動於十二月啟動，由公司動員北中南全體員工，捐贈乾糧與日常用品，希望協助弱勢家庭與偏鄉孩童度過一個溫飽的新年。
活動發起人樹德企業福委會副主委蕭苡臻表示，環保署統計，台灣一年丟棄超過兩百七十五萬噸糧食，相當於每人每年浪費一百廿公斤，丟棄的食物可以幫助廿六萬低收入戶吃上廿年；自己就讀國小三年級孩子的班上同學，也時常將食物吃一口就丟棄，為了教導孩子不浪費，開始在班級中推廣食物銀行的理念，在班上產生不小回響。
200多名員工 捐出食物與用品
蕭苡臻將食物銀行的理念帶到公司當中，樹德企業也主動和紅十字會台中市支會食物銀行合作，成立樹德食物銀行，邀請公司內部兩百多名員工捐出家中多餘的食物與日常用品，希望藉著這次活動拋磚引玉，邀請台灣更多的企業、公司響應，讓台灣不再有飢餓。
台灣食物銀行聯合會籌備會主委陳玠甫說，食物銀行過去有企業捐出公司的產品，或是購買物資、捐款等，樹德公司是台灣第一家企業成立食物銀行，請員工把物資拿到公司，匯集後再捐出，希望未來其他企業跟進，推廣「公司即食物銀行」的觀念。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
一坪13萬 精密園區二期勞宅今抽籤
一四六○人搶五二○戶 中籤率三成五六…
網友回應
熱門新聞
- 申請因病停職卻跑到風俗店兼差 37歲女公務員惹議
- 以色列遭禁屯墾 川普：保持堅強、1/20快到了
- 美國務卿放起身砲 痛批以色列屯墾政策
- 高通在韓 挨罰8.53億美元
- 抓寶摔傷不知在哪 救護員Google神救援
- 癌細胞基因檢測 突變轉移有藥醫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT calls an international news meeting over assets
- 莉亞公主永別 星戰8成遺作
- 女員工欠錢 老闆逼賣淫
- 不聽勸阻// 退離國安人員赴中遭拘 將不營救
- 日對台機構正名：日本台灣交流協會
- 巨人保護陽岱鋼 證實簽5年
- 台大「希望入學」放榜 30寒生拚翻身
- 自由廣場》德文老師說：Nicht lustig（這不好笑）
- 不改「巨砲」本色 鋒砲打斷球桿
- 明年投資 過半理專看好債市
- 淡水有「攝」狼！ 開窗偷拍正妹入浴
- 死刑未廢 殺妻殺女判死定讞
- 台水：明年底前水價不會漲
- 焦點評論》國民黨程序正義通通不見了
- 興航爆量漲停 疑大股東出手
- 係金A! 楊麗花歌仔戲又來了!
- Dyson不倒翁吸塵器 翻倒自動站好
- 葡萄王「靈芝王」 爆過期改標再賣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT delegation to China broke law: DPP legislator
- 孟加拉成衣工月薪僅2K 罷工抗議後1500人遭開除
- 駐越核發簽證收賄 蕭裕文判刑12年
- VJ分手內幕好精彩 錦榮大膽這樣說
- 向黨產會潑糞 男子侮辱公署起訴
- 台塑越鋼污染 越南GDP減0.3個百分點
- 小王急喊穿衣服 被抓姦拗玩視訊
- 逼妻低頭吃狗便 子阻止挨揍
- 小學生補習 一年砸600億
- 關注議題找出合作契機 台日再升溫關鍵
- 草蜢難忘梅姑 新歌揪心憶當年
- 台美肥咖不互惠 財部爭取簽協議
- 巨人陽元年 戰經典有懸念
- 防假新聞影響大選 捷克設專責機構
- 插隊被糾正 西瓜刀不敵助行器
- SBL明星賽紅白選秀 「總ㄟ」好糾結
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉樹德企業成立食物銀行 助偏鄉弱勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分