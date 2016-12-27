〈北部〉明年有線電視收費 每月維持520元
〔記者俞肇福、賴筱桐／基隆報導〕基隆市有線電視收視費率審議委員會日前審議通過，明年有線電視基本頻道收視費用與今年一樣，每月每戶五百廿元，若採季繳、半年繳和年繳享折扣，形同用戶平均每月五百一十五元。
季繳、半年和年繳 可享折扣
台北市明年的有線電視收費標準，仍舊維持為每月四百九十五元，新北市今年每月每戶五百元，今天將開會審議明年費率；台北市和基隆市有線電視用戶，採季繳、半年繳和年繳的用戶，每月享有五元折扣。
基隆市有線廣播電視（播送）系統收視費率審議委員會日前開會，審議通過明年收費標準每月五百廿元；根據吉隆有線電視公司資料顯示，到今年第三季為止，吉隆有線電視裝機戶為九萬七千四百戶，機上盒裝機比率九十‧五三%。
盼業者將利潤投資數位化設備
有線電視費率維持與去年相同的原因，有審議委員在會中表示，因為收視習慣改變，年輕人多數從電腦或手機收看影片或節目，有線電視面臨強烈競爭，因此委員會不砍收視費，希望業者將利潤投資數位化設備後，有創新思維提供創新服務，加值互動服務。
吉隆有線電視業者表示，會依照審議委員的建議，提供創新節目，包括洽談netflix合作，讓年輕人也收視有線電視。
吉隆表示，依照審議委員會要求，會提供數位化收視戶，每戶加贈超值ＨＤ套餐免費收視一年，也就是除了既有頻道外，另外加贈ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ頻道五台節目；針對低收入戶，免收裝機費，基本頻道收視費則僅收三分之一。
全國各縣市有線電視基本頻道收視費用審議，目前僅有台北市、南投縣完成審議公告，基隆市是第三個完成審議；其餘多個縣市有完成費率委員會審議但是尚未公告，也有如新北市尚未開會審議。
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