〈北部〉流感併發重症死亡 桃園首例
2016-12-27
〔記者陳昀／桃園報導〕市府衛生局昨公布桃園市首例流感併發重症死亡個案！平鎮區一名患有糖尿病的四十九歲男子，十一月廿六日發現感冒症狀後，沒有立即就醫，直到十一月廿八日上班時暈倒，送醫才發現感染Ａ型流感H3N2病毒，抽血驗出酮酸中毒，十二月一日不治。
衛生局專門委員林國甯指出，這名男子沒有接種流感疫苗，糖尿病的血糖控制不佳，感染流感後因體內循環加速，腎臟承受不了負擔才導致酮酸中毒，他提醒慢性病患者是流感的高危險族群，務必儘速施打流感疫苗。
他表示，桃園市目前成人公費疫苗只剩二○六八劑、幼兒劑型卅八劑，另保留七百劑供幼兒接種第二劑，提醒市民趕快施打。
林國甯說，如果公費流感疫苗用罄，衛福部桃園醫院、林口長庚醫院、國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處、龜山區大明醫院、中壢區懷寧醫院、中美醫院、思誠診所、八德區李淵順小兒科診所，都還有自費疫苗，但數量有限，建議民眾先聯繫醫療院所再前往接種，電洽0800-033-355。
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