〈南部〉罕見迷鳥角鷿鷈 魂斷台南
2016-12-23
〔記者蔡文居／台南報導〕台南鳥友葉世煌本月十八日在台南七股的海堤道路意外發現一隻遭車子撞死的角鷿鷈，在台灣屬於迷鳥，上一次在台灣被發現為二○一三年在雲林曾被紀錄過，在台南則是第一筆紀錄。
角鷿鷈以魚類為食，繁殖地在歐亞大陸及北美洲北部，在台灣屬於迷鳥，喜歡單獨或小群體在河流、湖泊、池塘等水域活動。台南鳥會資深鳥友潘致遠表示，台灣之前大多數的角鷿鷈紀錄多是黑頸鷿鷈的誤認，真正被確認角鷿鷈的紀錄少之又少。牠在台灣算是迷鳥，並非每年都有發現紀錄，遭路殺實在很可惜。
葉世煌說，從沒看過角鷿鷈，台南也從未有紀錄，沒想到第一次看到，竟是這種情況，當時牠的體溫還是溫溫的，應是剛被撞不久，實在可惜，可說是角鷿鷈的度台悲歌，但至少留下一筆紀錄。目前該角鷿鷈已送交台江國家公園管理處冰存，供未來製作標本之用。
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