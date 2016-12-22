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〈南部〉禮儀公司賣生前契約投資 詐150人7100萬

2016-12-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市繫情生命禮儀公司涉嫌以合法掩護非法山寬公司吸金，誆騙民眾購買「如意生活契約」，每年享有4%回饋金，繳費期滿，每年可領2500元，還贈送殯葬服務，目前已知150人受騙，損失金額7100多萬元。

市府民政局除廢止繫情經營許可、對山寬裁罰300萬元外，並代消費者向高雄地檢署轉提背信告訴，凍結信託銀行的信託金額3千多萬元，造冊且經殯葬處同意後，將錢發還給消費者，避免繫情假解約、履約之名，侵占消費者款項。

市府殯葬處表示，繫情生命禮儀公司於93年成立，100年起，經營生前殯葬服務契約，誆騙民眾加入山寬事業公司股東，購買如意生活契約，除每年享有增值本金4%回饋金外，繳費期滿，每年還可領回饋金2500元，並贈送殯葬服務。

不料民眾繳費期滿，未領到回饋金，還誘騙民眾改簽繫情的合法生前契約，甚至開立發票誤導民眾，張姓負責人卻於10月24日出售繫情經營權，造成民眾無法與山寬解約，又被繫情拒絕退款。

劉小姐經營網拍生意3年，好不容易存下800萬元，購買生前契約投資，卻血本無歸，連家人都不諒解；單親媽媽辛苦存了80多萬元，購買生前契約投資，沒想到孩子上大學，要繳學費卻被坑錢，當場欲哭無淚。

民政局指出，至於濫開發票及違反銀行法部份，分別移送國稅局及檢調單位偵辦，也呼籲民眾小心，避免上當。

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  • 繫情禮儀公司以合法掩護非法。（記者陳文嬋攝）

    繫情禮儀公司以合法掩護非法。（記者陳文嬋攝）

  • 繫情禮儀公司涉販售生前契約吸金。（記者陳文嬋攝）

    繫情禮儀公司涉販售生前契約吸金。（記者陳文嬋攝）

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