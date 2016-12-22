| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
風神寶寶 晴空小侍郎大東登場 星戰迷現法寶 再開原力對決
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉冬至圓耶誕禮 廖志城送「蒙愛」

2016-12-22

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕縣議員廖志城多年來一直特別關心弱勢孩子的教育，昨日是冬至，他與埔里扶輪社等社團帶著兩大桶的湯圓到蒙愛陪讀班，並準備水彩等美術用品當耶誕禮物，他說，看到「蒙愛」的無私奉獻，自己出一點力是應該的。

廖志城昨日下午三時許，與埔里扶輪社長蘇昱誠、梅村社區發展協會理事長陳文富，帶著兩大桶由梅村社區志工媽媽所做一甜一鹹兩大桶湯圓，讓在「蒙愛陪讀班」免費安親課輔的小朋友和義工享用，一起過冬至。

廖志城配合即將到來的耶誕節，打紛成耶誕老人，不只為小朋友盛上暖暖的湯圓，也送了一批水彩、彩色筆等美術用品給陪讀班，讓小朋友一起使用，另再送給小朋友每人一份耶誕小禮物，讓小朋友開心不已。

廖志城表示，蒙愛陪讀班有八十五名國小生，三十名國中生，裡面有新住民、原住民，有的來自單親或隔代教養家庭，因為經濟關係沒辦法去安親課輔，而蒙愛家庭關懷協會從九二一之後就開始陪伴關心這群弱勢孩子，愛心讓人感佩，自己能幫一點忙，關心這裡的孩子覺得很開心。

廣告
  • 縣議員廖志城扮耶誕老人，送禮物給蒙愛陪讀班的小朋友。（廖志城提供）

    縣議員廖志城扮耶誕老人，送禮物給蒙愛陪讀班的小朋友。（廖志城提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 弱勢兒童 送暖
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
標售湖子內市有地 涂醒哲：房地產LV

嘉義市長涂醒哲昨天為湖子內區段徵收市有地標售代言行銷，他表示，湖子內區段徵收是嘉義市房地產的「LV」，「L」指這裡有好的「location」…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤九層塔花枝
薑爆麻油茼蒿
黃金炸物88道
認識7 種常見起司
轉寄

標題：〈中部〉冬至圓耶誕禮 廖志城送「蒙愛」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月22日‧星期四‧丙申年冬月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.