〈中部〉冬至圓耶誕禮 廖志城送「蒙愛」

2016-12-22

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕縣議員廖志城多年來一直特別關心弱勢孩子的教育，昨日是冬至，他與埔里扶輪社等社團帶著兩大桶的湯圓到蒙愛陪讀班，並準備水彩等美術用品當耶誕禮物，他說，看到「蒙愛」的無私奉獻，自己出一點力是應該的。

廖志城昨日下午三時許，與埔里扶輪社長蘇昱誠、梅村社區發展協會理事長陳文富，帶著兩大桶由梅村社區志工媽媽所做一甜一鹹兩大桶湯圓，讓在「蒙愛陪讀班」免費安親課輔的小朋友和義工享用，一起過冬至。

廖志城配合即將到來的耶誕節，打紛成耶誕老人，不只為小朋友盛上暖暖的湯圓，也送了一批水彩、彩色筆等美術用品給陪讀班，讓小朋友一起使用，另再送給小朋友每人一份耶誕小禮物，讓小朋友開心不已。

廖志城表示，蒙愛陪讀班有八十五名國小生，三十名國中生，裡面有新住民、原住民，有的來自單親或隔代教養家庭，因為經濟關係沒辦法去安親課輔，而蒙愛家庭關懷協會從九二一之後就開始陪伴關心這群弱勢孩子，愛心讓人感佩，自己能幫一點忙，關心這裡的孩子覺得很開心。