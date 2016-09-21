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〈南部〉救觀光產業論壇 推深度之旅吸客

2016-09-21

〔記者張存薇／台東報導〕中客減少，台東觀光產業受衝擊，寶桑文教基金會昨天舉辦「未來台東論壇」，邀觀光產業龍頭座談，希望在地業者也能提供深度、特色旅遊，吸引更多遊客。

台東地區農會理事長吳景槐指出，政府有義務讓民眾過更好的生活，尊重中央政府對九二共識的看法，但意識型態應該放一邊，肯定藍軍八縣市帶頭為民眾行銷、找出路。

觀光業者林炎煌說，不能因為中客減、政府就要求業者轉作國民旅遊，中國有十三億人口，台灣則只有兩千三百萬人，還是應該以友善態度接納中客。

台東縣觀光協會總幹事蔡明和表示，中客減少，直接影響飯店、導遊、遊覽車、珊瑚館業，這些員工沒有工作，就影響到在地消費，還是應力求突破。

寶桑文教基金會執行長、議長饒慶鈴說，「自己的家園自己救」，台東應主動思考如何面對困境，比如推出屬於台東的特色深度旅遊，或結合花蓮縣、聯合開發特色遊程，爭取更多元遊客造訪台東。

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