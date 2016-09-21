〈中部〉打造台中港OUTLET PARK 三井簽約
〔記者張菁雅／台中報導〕日本三井不動產集團看好中台灣消費潛力，並複製台北林口OUTLET的成功經驗，二十日與台灣港務公司正式簽約，將分階段投資五十億元，在台中港打造中台灣最大的OUTLET PARK，預計二○一七年動工、二○一八年開幕。
這場簽約儀式在市政府舉行，交通部常務次長范植谷、市長林佳龍、議長林士昌應邀出席見證。台灣港務公司董事長吳盟分表示，林佳龍今年三月特別為這個案子前往日本拜訪，臨門一腳促成三井與台灣港務公司的合作，此案對台中港是重要的一步，將成為台灣第一個港埠型OUTLET PARK，台灣港務公司一直希望多角化經營，並期盼這樣的開發模式未來能在基隆、安平、高雄港等港口發展。
日本三井不動產常務執行董事兼海外業務執行長船岡昭彥指出，三井在日本橫濱、神戶等港口都進行商業設施開發，將來會把所有Know-how用在台中，汲取林口的經驗，讓台中港OUTLET PARK融合在地、日系品牌及各項娛樂設施，成為各個世代消費者都能暢遊的購物中心，也期待藉台中港OUTLET PARK的設立提高台灣港務公司資產價值，並促進海線開發，吸引更多日本觀光客造訪台中。
林佳龍則說，過去海線居民常抱怨「有港無市」，現在「台中港OUTLET PARK就像大船入港，帶動港市合作」，市府將把台中港區開發成為觀光商務專區，OUTLET PARK建立後，再結合飯店、娛樂休閒設施及雙港輕軌捷運、大台中山手線，帶動台中港興盛，也為海線副都心的政策跨出重要一步。
林佳龍也透露，台中港OUTLET PARK是三井在台中第一個投資案，但不會是最後一個，三井正評估要在台中進行更大規模的投資，市府已準備好地點供三井參考。
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