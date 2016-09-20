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〈北部〉手機無線充電 11月前設210站

2016-09-20

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕桃園市「AirFuel Alliance」無線充電暨智慧城市，昨天在宏達電廠區舉行啟動儀式，市長鄭文燦表示，第一階段將設置二一○個手機無線充電站，預計十一月以前建置完成，民眾未來只要下載App，就可知道哪裡有充電站，洽公時也可享受手機無線充電服務，建構智慧城市的重要里程碑。

可同時充三支以上手機

鄭文燦表示，市府和協力廠商宏達電、高通、興澄、禾力科技合作，由企業捐贈桃園市建置手機無線充電設備，第一階段的設置點以公共區域為主，十一月以前陸續在圖書館、地政、戶政事務所、藝文中心完成設點，每個充電站提供的功率都很足夠，可同時提供至少三支手機充電，未來考慮將平板、筆記型電腦等裝置也納入無線充電服務，等充電站建置完成後再評估效益。

他說，第一階段由廠商捐贈、免費提供，將來的服務點密度如需提高，市府再編列預算支持，無線充電服務是桃園智慧城市的里程碑，未來推動亞洲矽谷計畫，希望跟桃園境內龐大的ＩＣＴ產業結合，推動各項公共服務，例如將ＧＰＳ技術應用在寵物晶片、老人防走失手鍊等。

業者指出，AirFuel Alliance的磁共振無線充電技術，可在指定充電範圍內，提供多個裝置進行充電，並提供比其他無線充電技術更彈性的擺放模式，這種技術可突破桌子厚度的距離限制，降低無線充電的布建成本。

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  • 桃園市「AirFuel Alliance」無線充電暨智慧城市昨舉行啟動儀式。 （記者鄭淑婷攝）

    桃園市「AirFuel Alliance」無線充電暨智慧城市昨舉行啟動儀式。 （記者鄭淑婷攝）

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