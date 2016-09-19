〈中部〉鐵路高架化 民眾合唱向車站道別
2016-09-19
〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕台中鐵路高架化將在九月廿五日第一階段通車，鐵道從地面移到高架，為紀念此歷史時刻，由台中在地年輕人組成的「椅子」樂團，量身打造歌曲「再會啦！地平線」，台中市舊城復興協會十八日下午邀請民眾在台中車站前廣場大合唱，藉此向地面鐵道與車站道別，並思考城市的未來。
再會啦！地平線 青年譜心聲
「椅子」樂團由四位大學剛畢業的青年組成，他們受台中市舊城復興協會邀請，打造一首台中地面鐵道的紀念之歌。主唱兼詞曲作者裘詠靖表示，大約花了三個月時間完成「再會啦！地平線」，他從小常和阿公、家人去看火車，到台北念大學後，火車成為他往返家鄉的交通工具，因此把自己最熟悉的畫面寫成歌詞，創作的同時也重新探索這個生活空間。
上百位民眾昨天下午齊聚台中火車站前廣場，在「椅子」樂團的教唱下，一遍一遍唱著「火車駛過市內的聲，woo woo，再會啦！地平線」，現場同時設有「再會地平線特展」，透過照片讓民眾了解台中市與鐵道的關係與故事。
民團籲關注周邊文史資產
台中市舊城復興協會理事長蔡承允表示，台中車站在一九○五年設站，一九○八年西部縱貫鐵路全線通車儀式在台中公園舉行，通車後帶動台中市繁榮，台中可說是因鐵路而生的城市。
蔡承允指出，台中車站為國定古蹟，未來將作為鐵道博物館，但周邊由台鐵規劃的「鐵道文化園區」，卻未將鐵道宿舍群、鐵道倉庫群劃入討論，這些建築可能面臨拆除的命運，希望透過這次活動，也能喚起市民對台中車站周邊文史資產的關注，鐵道文化園區能含納更豐富鐵道文化資產。
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