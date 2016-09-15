〈北部〉城隍文化祭夜巡遶境 送餅保平安
2016-09-15
〔記者林欣漢／基隆報導〕風雨無阻！雞籠城隍文化祭獨特的夜巡遶境儀式，不因強颱莫蘭蒂侵襲，仍於昨晚登場，城隍爺遶境市區，將農曆七月鬼門關後還流連於人間的好兄弟帶回陰間，八家將也發送鹹光餅給民眾保平安，要為地方消災解厄、趨吉避凶。
強颱襲台 擲筊請示「不公休」
基隆護國城隍廟總幹事郭牲良指出，基隆護國城隍廟建廟距今已有一百九十九年歷史，今年「雞籠城隍文化祭」規劃在九月十四日夜巡、九月十六日日巡遶境，剛好遇上強颱莫蘭蒂襲台，有數度擲筊請示城隍爺是否停辦遶境活動，結果出現連續聖筊指示「不公休」，風雨無阻照常舉行。
昨天下午，基隆護國城隍與台北大稻埕霞海城隍前往暖暖遶境，發送鹹光餅給居民保平安，晚上六點準時從市區出發，沿途前往慶安宮、廟口奠濟宮遶境祈福，晚上九點多入廟。
儘管到了晚上，受到強颱莫蘭蒂影響，基隆仍有間歇性的強陣風與大雨，不過仍澆不熄信徒熱情，虔誠地合掌參拜；知名老店李鵠餅店的員工們，也短暫放下排隊採買中秋月餅的人龍，出來拿鹹光餅求平安；首次參與夜巡的林小姐，一拿到鹹光餅馬上吞下肚說，她說，希望能平安健康一整年。
郭牲良表示，民間信仰在農曆七月過後鬼門雖已關閉，仍有許多遊魂逗留陽間，因此由專管人間善惡、勸人為善的守護神城隍爺進行夜巡，驅趕逗留在世間的遊魂，日巡則是替百姓祈福、祈求一年的平安。
明天日巡遶境 祈求國泰民安
明天（十六日）日巡遶境，將邀請台南土城正統鹿耳門聖母廟、松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍廟、草屯惠德宮、台灣省城隍廟齊聚，傳承宗教文化，也祈求基隆風調雨順、國泰民安。
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