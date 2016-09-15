〈中部〉碰撞變訐譙 20人KTV大混戰
2016-09-15
3人來不及跑送辦
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區公園路一家KTV，14日凌晨3時許發生鬥毆事件，林姓男子到包廂外講電話，不慎碰撞曾姓男子，林男雖立即道歉，喝得醉醺醺的曾男卻誤認「他訐譙我」，夥同朋友約8人，衝入林男的包廂，持酒瓶雜物不分青紅皂白亂打，約20人在包廂內大戰，台中市警局第二分局出動快打部隊，馳抵時只剩下3名施暴者來不及跑，警方依傷害罪法辦3人，並持續調查其他涉案人。
台中市警三分局文正派出所調查，上述兩包廂的人馬，彼此互不相識，其中，林男與朋友10多人唱歌作樂，曾男亦與約7名朋友喝酒狂歡，昨天凌晨3時30分左右，林男到包廂外接聽電話，不慎碰觸到曾男，林男趕緊道歉，喝得醉醺醺的曾男卻誤認是「罵我髒話」。
曾男進入包廂告訴朋友「他訐譙我」，這群人不分青紅皂白衝入林男包廂，持酒瓶、椅子等雜物猛毆林男與朋友，一個包廂擠了約20人混戰亂打，酒瓶、酒杯、垃圾桶，甚至連麥克風都成了凶器，林男陣營4人受輕傷。
警方出動5組快打部隊警力10多人，不過，馳抵時曾男陣營僅剩3人，曾男等約5名施暴者已逃跑，警方將留在現場的徐姓（28歲）、洪姓（30歲）與高姓（24歲）等3名施暴男子，依傷害罪嫌法辦，3人都坦承喝醉酒打人，其餘涉案人調查身分中。
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