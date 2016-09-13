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〈南部〉《觀察筆記》因果苦果

2016-09-13

觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？

中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。

有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已經種下今日的苦情。因為，要收要放完全看對岸的心情，不是因為天氣，也不為台灣人的觀感，是以台灣執政黨的態度來決定收或放。

一窩蜂的買樓做旅店，一輛輛遊覽車的買，藝品店一間間的開設，都回本了嗎？有風險的哪，這是市場法則，有投資就有虧本壓力，賺賠端在經營的手腕。

景氣好有人虧，崩盤時也有人賺。做中客團這一塊恐怕要比做日本、歐美和國旅的更有風險，不僅要保住客人的安全，還要大哥、大姊心花怒放的花錢，此外，中國的統戰政治是左右客源的最大變數。

果不其然，現在，回復到上世紀他們以商逼政、以民逼官的兩大策略。

觀光業者上街頭，喊他們的心聲，也是台灣人的哀嚎！（資深記者黃明裕）

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《觀察筆記》因果苦果

觀光業者上街頭，吶喊誰的心聲？中客團一條龍的旅遊方式，中國那一方吃肉，台灣這一邊喝湯，賺的都是辛苦錢，命運卻不能自己掌握，操之在對岸的高層手中。有上街頭呼救的情景是預見的，在開放觀光的第一天開始，就已…

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