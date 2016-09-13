〈南部〉縱管處推飛行觀光 體育署未與會
2016-09-13
〔記者王秀亭／台東報導〕花東縱谷國家風景區管理處有意在台東鹿野推動無動力飛行運動觀光產業，卻因相關法令、制度尚未周延，縱管處昨天號召各相關協會、中央及地方單位齊聚討論，被視為無動力飛行運動主管機關的教育部體育署卻未派員出席，令出席者傻眼，副處長黃桂珠表示，昨天會議只是個起頭作用，未來還會持續努力。
黃桂珠說，縱管處從九十四年起陸續整備鹿野高台起飛場、降落場等飛行設施及場域，有意在鹿野地區導入飛行傘運動，以帶動在地觀光發展，今年八月間更將「世界盃國際飛行傘巡迴賽」拉到台東，舉辦台東分站賽，吸引來自世界各國的飛行傘好手參加，選手們賽後紛紛表示，鹿野高台具有國際級飛行傘場地。
礙於相關法令、制度仍不夠周延，縱管處主動邀請相關單位，包括台東縣政府觀光旅遊處、教育處等，台東縣議會、中華民國滑翔運動協會及各地分會等，昨天下午在鹿野召開推動台東無動力飛行運動觀光產業發展暨飛行運動場域現勘會議。
不過，被視為主管機關的教育部體育署昨天並未派員出席，僅以書面資料回應會議所討論的議題，不少與會者見體育署無人出席，面露失望之色。
黃桂珠指出，經過三小時的討論，與會代表皆認為飛行傘歸根究底是屬無動力飛行運動，並非觀光活動，而縱管處僅是擁有此一優良的飛行傘場域，飛行傘運動主管機關仍在體育署，體育署應落實相關責任，讓法令及制度更完備，縱管處也會將昨天的會議完整紀錄，再交由相關單位。
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