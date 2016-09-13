〈中部〉搶中秋連假商機 週年慶預購提前開打

2016-09-13

〔記者張菁雅／台中報導〕搶中秋連假商機，百貨公司今年週年慶預購提前開打！

中秋連假自十五日起一連四天，百貨公司今年週年慶及預購均較往年提前一週，中友、大遠百都從十五日開始，廣三SOGO則在十六日登場。

中友百貨接著在二十二日至十月五日推出購物節。業者表示，今年投入一．八億元預算回饋消費者，光是化妝保養品就超過十二萬套優惠組，並與法國品牌合作推出卡友禮，共四．六萬份，還有天天抽手機、家電。

大遠百第一波週年慶從二十二日至十月十二日，首四日每天送出一百份開門禮，週年慶期間當日消費滿額可參加抽獎，有機會得到汽車。

廣三SOGO週年慶從二十一日登場，至十月十二日，投入一．九億元行銷預算，標榜回饋率二十％，是同業最高，並取得英國兒童節目「粉紅豬小妹」獨家授權，推出一系列卡友來店禮，消費滿額抽按摩椅、小家電。

另外，業者除了全館滿千送百，也加碼刷卡禮，大遠百與二十二家銀行合作，刷滿六千送二百；中友與十一家銀行合作，滿五千送二百；廣三SOGO則是七大銀行滿五千送二百。

新光三越週年慶二十九日開始，十一、十二樓上週改裝完成，共引進七十二個新品牌。