〈南部〉捷運延伸路竹 花媽催中央拍板

2016-09-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄捷運延伸到路竹，市長陳菊昨向中央喊話，強調馬政府執政時，此案被打了回票十八次，新政府上任後，她當面向閣揆林全說：「中央再不核定高雄捷運延伸到路竹，高雄人會很失望。」

高捷目前行駛至南岡山站，市府計畫再往北延伸，增設岡山火車站、南科園區、路竹、湖內等九個站，延伸至岡山火車站經費約三十一億元，再延伸到湖內的經費約二七二億元，合計超過三百億元；市府希望中央能補助工程費，但在馬執政時，屢次送件都被退回。

陳菊昨在輕軌第二階段簽約典禮上，對此有感而發，呼籲新政府趕快核定此案，希望林全「不要讓高雄人失望」，給南方新的機會，讓大高雄交通網絡更便捷。

高市捷運局則指出，捷運岡山延伸至路竹分為兩階段，第一階段從南岡山站延伸至岡山火車站，交通部已於今年七月初步審查通過，長度約一．四六公里。

至於從岡山火車站到湖內大湖站的第二階段，全長十一．七六公里，捷運局也已報請交通部進行可行性研究。捷運局強調，為了提供岡山、路竹等地民眾的交通需求，將持續向行政院爭取，儘速核定本計畫。