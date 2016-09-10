〈北部〉長照計畫2.0 苗縣長盼獲更全面照顧

2016-09-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕行政院衛生福利部為落實推動建構長照體系十年計畫，巡迴各縣市召開「長照十年2.0說明會」，苗栗場昨天在大千綜合醫院召開，由衛福部次長呂寶靜主持，並邀請在地長照服務單位與醫療機構人員交換意見；縣長徐耀昌也出席，期盼能使人口老化問題嚴重的苗栗，獲得更全面的照顧資源。

徐耀昌表示，縣內老年人口有八萬多人，扶養比高達卅九．五七％，為全國第八老的縣市，目前縣府共設立八十三個社區關懷據點，未來目標預計設立九十至一百個，希望讓長輩有更多機會在社區接受服務，並藉由據點提供的活動與課程，促進健康，延緩失智、失能、臥床。

徐耀昌也說，縣府長照中心已經掌握縣內可用的長照資源，以因應未來各項長照新制措施，盼新政策能讓苗栗長輩獲得更完善的長照資源，也能落實照顧到真正有需要的人，提供更優質的長照服務，讓他們能在熟悉的環境安享老年生活。

長照十年計畫2.0，由衛福部照護司長蔡淑鳳簡報，計畫包含「服務對象擴大」、「服務項目增加」、「服務提供單位掛牌」、「包裹式服務的給付方式」、「核銷規定鬆綁」等特色，期望能建構「找得到」、「看得到」、「用得到」的便利長照服務，擴大受惠人數，同時串聯社區結合社福、醫療單位形成系統化的整合服務網。

呂寶靜表示，長照十年計畫在民國九十六年推出，歷經十年，經檢討改進、彌補不足後，創新推出第二版的十年計畫，蔡英文總統也一再指示相關單位要下鄉安排說明會蒐集各方意見，發展出因地制宜、符合各地服務特色的長照服務，並鼓勵地方政府、民間以及醫療衛生、社會福利等單位一同來做，建立老人自助互助的服務模式，造福台灣長輩，享受有尊嚴、好品質的老年生活。