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〈北部〉苗縣府融資平台42億用罄 包商請無款

2016-09-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣府爆發財政危機，積欠廠商工程款，因而透過財政部協助與台灣銀行建置融資平台，最近有包商投訴，即使送支付憑證也只能「排隊」等領款，恐周轉不靈，讓包商急跳腳。財政處長徐榮隆回應，因四十二億元的額度已用完，目前每月僅一億元的額度，已向行政院爭取擴大額度。

財政處︰目前每月僅1億 爭取擴大

苗縣府爆發財政危機，積欠廠商工程款，去年七月透過財政部協助與台灣銀行建置四十二億元融資平台，四年利息四％。

最近有包商向本報投訴，指先前拿支付憑證向財政處申請進入融資平台，卻被告知，融資平台額度已用完，被打了回票，後來經抗議，最近才肯收憑證，但只能「排隊」等候，若遲領不到款項，有些包商恐出現周轉不靈。

有包商不滿指出，他們承包的工程是中央的專款，款項早已進縣庫卻領不到錢，讓他們急得跳腳。

徐榮隆指出，四十二億元融資平台在今年二月前早已用完，目前每月增加一億元的額度，九月的額度已送台銀融資平台；換句話說，目前每月僅一億元的額度進融資平台，二月到九月融資平台五十億元已用完，已向行政院爭取擴大額度，尤其年關將屆，盼中央能協助支付工程款項。

徐榮隆強調，縣府因已接受中央異常管控機制，只要是一萬元以上的工程款，都必須上融資平台，並沒有縣款及中央專款的區分，並依收單順序送融資平台支付。

縣府也說，目前縣府負債六百七十六億元，光利息就是很大負擔，例如融資平台的四％利息，表面是廠商支付，卻是由縣府承擔，主要是工程無人標，廠商因而將四％利息灌在成本上，目前有四千多家次廠商上融資平台。

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