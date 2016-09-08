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〈南部〉訪亞洲新灣區 港灣城市代表讚

2016-09-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕參加港灣論壇，當然要看看地主的港灣！高市海洋局昨邀請參與論壇的多位城市代表，搭船遊覽高雄港，看看亞洲新灣區實際空間；外賓對於港區諸多重大建設，以及港市合一、有山有海的景致，留下深刻印象。

全球港灣城市論壇昨進入第二天議程，高市海洋局特別情商港務公司，接待外賓搭船參訪高雄港。

海洋局說明，外賓們陸續經過一港口與二港口，並逐一看過高雄港各項港灣建設，了解亞洲新灣區全貌，包括高雄展覽館、台灣首座水岸輕軌、海洋文化流行音樂中心，以及將成為高雄郵輪母港基地的港埠旅運中心。

日本大阪市港灣局長藪內弘表示，對高雄港建構現代化港埠環境及國際物流業務發展印象深刻；美國巴頓魯治市市長梅爾文荷登，則對港區河岸發展深感興趣，尤其高雄港兼具商港、漁港、貨櫃港、工業港等多功能面向，令他讚嘆。

全球知名漢學歷史家、荷蘭萊頓大學教授包樂史，在開幕時曾發表主題演講，內容提及高雄港發展歷史，昨也實地遊港、一睹最新的高雄港現況。

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  • 多位參與港灣論壇的外賓，昨搭船參訪高雄港。（高市海洋局提供）

    多位參與港灣論壇的外賓，昨搭船參訪高雄港。（高市海洋局提供）

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