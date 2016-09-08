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〈南部〉省很大乏人知 高捷認同卡申辦少

2016-09-08

〔記者王榮祥／高雄報導〕最低約四折、堪稱全國捷運目前最優惠的高雄捷運認同卡，推出近一個月，卻僅有九二八人認同；高捷也覺得奇怪，研判是剛開學，學生還不知道，也可能因各家電子票證競爭、持卡人各有所屬。

高中族群 高捷擬到校宣傳

高捷指出，近期會透過各種管道積極行銷，尤其針對高中族群，將評估到校宣傳可行性。

把握運量上升趨勢，高雄捷運於八月推出「認同卡」，計價方式如同吃到飽月票的改良版，換算後最低折扣約四折，堪稱全國單日不限時段最便宜的捷運票價。

但據高捷統計，自八月十一日起受理預購、設定後，至九月六日止，僅發出九二八張認同卡，包括一般五五八張、學生三七○張。

高捷對此數字也頗訝異，研判可能剛開學，多數學生還沒設定（學生只要以學生卡設定，即可轉換認同卡），一般民眾可能因各家電子票證競爭激烈，持卡人各有不同需求。

針對認同情況不踴躍，高捷近期將透過管道加強行銷，並考慮到校宣傳，尤其是高中部分；高捷估算，高雄的高中生約有十三萬七千餘人，許多學生跨區就學、搭乘高捷機會最多，為高捷主要客群。

高捷原發行的吃到飽月票，因屢遭濫用，已於去年三月終止，當時引發通勤族及學生反彈，運量也受波及，高捷允諾適當時機將有替代方案，今年八月推出認同卡。

認同卡需記名，且事先需指定起迄站，之後可不限次數搭乘，學生因已辦學生卡，可持卡設定轉換為認同卡。

一般卡四七折 學生卡四折

高捷說明，一般認同卡指定起迄站後，基本運價七折、以四十八次收費核算票價；學生認同卡依指定起迄站基本運價六折、四十八次收費計算；兩款卡指定起迄站，基本運價五十元以上者，一律以五十元計。

依原價換算，一般認同卡最低折扣達四七折、學生認同卡最低更可達四折，較目前八五折（各家電子票證基本優惠）優惠很多。

上班族許小姐表示，她沒聽過高捷認同卡，覺得高捷宣傳需再加把勁，如果認同卡真有四折優惠，會考慮申辦；就讀某私立大學一年級的蔡同學也指出，沒聽過高捷認同卡，因常搭捷運，會上網看如何申辦，儘速去設定。

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  • 高捷學生認同卡票價折扣省很大。（記者王榮祥攝）

    高捷學生認同卡票價折扣省很大。（記者王榮祥攝）

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高捷說明，認同卡分為一般與學生兩款，可透過網路申請，並在網路申請資料中選擇就近車站取回或郵寄，學生卡則因大多數學生都有數位學生證一卡通，可就近在各捷運車站設定、轉換為認同卡；無論一般卡或學生卡，若要到…

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