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〈北部〉蘇澳試盪鞦韆踢鈴 72歲伯勝29歲壯漢
2016-09-08
〔記者江志雄／蘇澳報導〕蘇澳鎮中秋民俗盪鞦韆比賽昨天試盪，七十二歲阿伯林清文PK二十九歲壯漢簡偉智，兩人先後踏上盪板擺盪，腳踢六公尺高鈴鐺，林清文以六比五獲勝；簡偉智笑稱，盪鞦韆不僅靠體力，更需好技巧，要向阿伯多學習。
蘇澳鎮中秋民俗盪鞦韆比賽已超過半世紀，今年活動訂十日下午五點在蘇東里登場，男子組二十一人報名、女子組九人、長青組八人；選手站上盪板前後擺盪，腳踢鈴鐺次數分高下，每組冠軍一萬元；比賽用鞦韆架六公尺高，另設四公尺高的小型鞦韆架給大家體驗。
昨天PK賽屬示範性質，林清文率先上場，只見阿伯踏上盪板，逐次加快擺盪速度，接著陸續踢到六次鈴鐺；當健身教練的簡偉智脫掉上衣，露出六塊肌，使力加速盪鞦韆，踢中五次小輸。
林清文打趣地說，不是體型健美的年輕人就能盪上去，必須兼具腰力、技巧，才能取得好成績；簡偉智認為，盪鞦韆時全身都得出力，最後伸腳踢鈴是決勝負關鍵。
馬賽國小五十名小朋友昨天也到場體驗小型盪鞦韆，鎮長陳金麟說，將邀請全鎮三百五十名國中、小學生分批參加，傳承擺盪踢鈴技巧，十日當天也歡迎相揪體驗。
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