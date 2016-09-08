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〈北部〉外配父母來台定居 移民署專案處理
2016-09-08
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕一樣是嫁來台灣的外籍配偶，待遇大不同。中國籍配偶年逾七十歲的爸媽，可以申請來台定居，其他國家外配卻苦無管道，宜蘭縣議員不分黨派為外配發聲，要求一體適用。移民署長何榮村說，基於人道需求，外配爸媽若要來台定居會專案處理。
宜蘭縣中國港澳配偶四七七三人，其他國家外籍配偶三八四八人；依據兩岸人民關係條例，中國籍配偶在台灣取得身份證後，七十歲以上的爸媽可以申請來台定居，還能取得身份證，其他國家外配卻無法比照辦理。
移民署長何榮村昨到宜蘭訪視外配，四十一歲從印尼籍外配黃燕妮，來台已經十九年，不捨印尼家鄉的媽媽孤身一人，無人照料，也沒辦法接來台灣相聚，她詢問何榮村有什麼方法，可以讓媽媽來台灣定居、團聚。
民進黨縣議員邱嘉進指出，中國或其他國籍配偶依親定居規範，都應該一體適用，讓外配取得身份證後，也能讓長輩來台團圓定居。無黨籍議員薛呈懿說，東南亞新住民的辛苦要被看見，應比照中國籍配偶規定辦理，讓外配也能在台灣照顧家鄉長輩，才能在台灣安身立命，沒有牽掛。
國民黨議員林岳賢指出，不管外配或陸配，嫁來台灣就是台灣人，應該要一視同仁，若是不公平的對待，哪來公平正義？
何榮村指出，外國人部份權責由外交部主管，外配適用外國護照簽證條例，中國籍配偶則依循兩岸人民關係條例，法規依據不同，若是外籍配偶有特殊考量，父母需要來台定居，移民署會依據人道需求個案處理，不會建議外交部做通案放寬。
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