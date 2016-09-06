〈南部〉探究課程設計 明正國中全國優選
2016-09-06
〔記者羅欣貞／屏東報導〕一０七學年新課綱，國中自然科每週將增一到二節探究教學，明正國中教師團隊為此參加教育部探究課程設計競賽，不但進入決賽，還獲得全國優選，團隊五名教師均取得全國種子教師資格，其中一人更獲特優指導教練肯定。
團隊由明正國中教師鍾梅英、林虹靜、呂清豪、李育純、陳盈吉組成，得獎作品是與葉綠素有關，老師們認為，在光合作用概念教學中，傳統做法是在同一葉片上分出有光照、無光照區，接著漂白葉片，觀察是否有光合作用產物，但被溶解出的葉綠中，含有吸收陽光的光合色素，卻未在傳統實驗中被提及。
獲得特優探究教學指導教練教師的陳盈吉解釋，為讓光合作用實驗更全面，教師團隊利用手電筒、回收的光碟片，研發出簡易的光譜儀分析計，不需繁複過程，就可以讓學生看到吸收陽光的光合色素，所呈現的光譜色帶，帶領學生進入生物與光的世界之中。
明正國中校長陳寶郎表示，新課綱讓國中自然科有三分之一動手做課程，學生不只要做實驗，也要學習思考，因此教育部從去年底起，就在各縣市組織探究教學的教練與種子教師社群，今年更舉辦課程設計徵選，全國一百多件教案參賽，只有二十三件進入決賽，證明面對新課程，該校已經準備好了，也會協助有需要的學校。
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