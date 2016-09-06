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〈南部〉探究課程設計 明正國中全國優選

2016-09-06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕一０七學年新課綱，國中自然科每週將增一到二節探究教學，明正國中教師團隊為此參加教育部探究課程設計競賽，不但進入決賽，還獲得全國優選，團隊五名教師均取得全國種子教師資格，其中一人更獲特優指導教練肯定。

團隊由明正國中教師鍾梅英、林虹靜、呂清豪、李育純、陳盈吉組成，得獎作品是與葉綠素有關，老師們認為，在光合作用概念教學中，傳統做法是在同一葉片上分出有光照、無光照區，接著漂白葉片，觀察是否有光合作用產物，但被溶解出的葉綠中，含有吸收陽光的光合色素，卻未在傳統實驗中被提及。

獲得特優探究教學指導教練教師的陳盈吉解釋，為讓光合作用實驗更全面，教師團隊利用手電筒、回收的光碟片，研發出簡易的光譜儀分析計，不需繁複過程，就可以讓學生看到吸收陽光的光合色素，所呈現的光譜色帶，帶領學生進入生物與光的世界之中。

明正國中校長陳寶郎表示，新課綱讓國中自然科有三分之一動手做課程，學生不只要做實驗，也要學習思考，因此教育部從去年底起，就在各縣市組織探究教學的教練與種子教師社群，今年更舉辦課程設計徵選，全國一百多件教案參賽，只有二十三件進入決賽，證明面對新課程，該校已經準備好了，也會協助有需要的學校。

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  • 明正國中自然科教師團隊參加教育部探究課程設計競賽獲得全國優選。（記者羅欣貞攝）

    明正國中自然科教師團隊參加教育部探究課程設計競賽獲得全國優選。（記者羅欣貞攝）

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