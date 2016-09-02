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〈台北都會〉長租公園設硬體 新北議員促清查

2016-09-02

〔記者李雅雯／新北報導〕三重區永盛公園花圃由民間業者長期承租部分區塊架設桿座硬體。新北市議員陳啟能質疑，公園綠地屬於公眾使用，就現行規範中，找不到非關公務或公共利益可長期設置硬體的使用依據，市府應該以此案例全面檢視新北市狀況。

根據三重區公所資料提供，此案是在台北縣時期執行，民間業者在民國九十年按道路挖掘程序申請，立下桿座設備。陳啟能認為，業者在公園範圍內設置，官方卻以人行道上名目看待，混淆視聽。

三重區公所經建課長劉茂成指出，公園內常見台電、中華電信的設備箱，民間業者可否付費設置硬體設備，法規上有模糊空間。三重區公所工務課長羅澤憲表示，最初該區塊是人行道，後來界線後退轉作花圃，屬於公園分區用地，民間業者以「市區道路使用費」承租，皆有按時繳費，最近已經考慮遷移此座桿座。

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  • 三重區永盛公園花圃，由民間業者長期承租部分區塊架設桿座硬體。（記者李雅雯攝）

    三重區永盛公園花圃，由民間業者長期承租部分區塊架設桿座硬體。（記者李雅雯攝）

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