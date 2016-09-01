〈南部〉《南迴搞軌更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬

2016-09-01

〔記者鮑建信、王秀亭／綜合報導〕台鐵南迴翻車求償官司，高雄高分院昨更二審宣判，認為「○三一七」莒光號翻車，為李雙全、李泰安兄弟共謀，由於李雙全死亡，因此判決其兩子和李泰安連帶賠償台鐵五千零九十六萬元；仍可上訴。李泰安妻子吳春芳昨天下午原本在自家的「爺爺柑仔店」顧店，得知台鐵求償判賠後，僅說「不知道」，立即拉下鐵門，不再對外回應。

據了解，九十四年三月間，台鐵職員李雙全欲以製造火車出軌手法，殺害妻子陳氏紅琛，意圖詐領保險金，並在六月廿一日涉嫌破壞南迴鐵路鐵軌，造成自強號翻車，但因不嚴重而未得逞。九十五年三月，陳氏欲回越南，李找胞兄李泰安共謀，並在同月十七日破壞南迴內獅段鐵軌，導致莒光號翻車，陳氏經送醫急救不治。

台灣鐵路局提起附帶民事賠償，被告為李泰安和李雙全的兩名兒子，求償總金額共六千二百卅八萬元。

自強號翻車部分，由於無法證明是李雙全所為，業經最高法院判決免賠確定；但莒光號翻車部分，高雄高分院更二審認定為李氏兄弟共謀，判決李泰安和李雙全兩名兒子連帶賠償五千多萬元，並以兩個兒子的繼承遺產範圍為限。

李泰安涉嫌殺人案刑責部分，今年三月經最高法院判刑十三年定讞後入監執行。