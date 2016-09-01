〈台北都會〉環南市場最有利標 遭爆早知得標
2016-09-01
〔記者郭安家、何世昌／台北報導〕環南市場改建主體工程日前決標，工程採最有利標，由忠孝橋引道拆除工程的廠商皇昌營造得標，皇昌以五十五億元得標，高於中華工程標金五十四．八八億元、春原營造五十四．八八億元。但決標前，不少市議員接獲檢舉函，控皇昌對外暗示將會得標。
皇昌：憑實力得標
對此，皇昌公司回應，皇昌是上市公司，一切依法、憑實力得標；針對指控，不予置評。
今年七月「幾個無奈的營造業者」檢舉函，指控皇昌營造負責人江程金對外表示，要準備第一果菜市場案，工程金額一百多億元，準備弄成統包，工務局教皇昌要拿下統包工程，就要有實績，所以先叫皇昌去標環南市場案。環南案評選委員外聘九人、工務局水利處內聘人員四人，共十三人，但外聘委員李惠裕、張泰昌、施建旭是工務局人員，所以實際工務局人員已達七人。
市議員王世堅則指出，該最有利標評選項目有九成書面審查，如工程管理計畫、廠商履約能力、技術能力及品質、材料及設備採購計畫，至於現場簡報及答詢則占十％；質疑這與雙子星開發案一樣，採取最有利標，太過主觀。
但工務局也解釋，過去的最低價格標導致劣幣驅逐良幣，中央也說盡量回歸採購本質，統包工程這類異質性高工程，依法採用最有利標。
對於檢舉函，工務局表示，皇昌資金雄厚、財務沒問題，過去早得標不少案子，已具有實績，檢舉函所陳述內容有邏輯上問題。
工務局說明，環南案主管機關為水利處，依法聘三分之一席內聘委員，水利處以外則屬外聘委員，假如要上下其手，事先就不會公布委員名單。
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