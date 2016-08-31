〈南部〉【李全教當選無效定讞】賴清德堅持捍衛民主 為綠營加分
2016-08-31
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市地方自治史上「史無前例」出現第一位議長，涉及議員與議長雙重賄選，而市長賴清德也賭上「政治生命」，首位拒進議會長達二百卅多天、引爆政壇震撼彈的縣市首長，如今法院判決，雖是遲來的正義，但也再度證明賴清德的「堅持」，開啟地方清明政治，遭監察院彈劾被公懲會記申誡，反而成了「光榮印記」。
賴清德曾強調，「即使再艱苦，也一定要堅持下去」，捍衛台灣民主價值，一直是他棄醫從政理念，改革政治的決心絕不會改變。去年他遭公懲會記申誡，他未有任何申覆動作，只盼望司法審判勿再拖延。周邊熟悉他行事風格的人都知道，他對清廉道德標準要求，不容許被抹黑，相對的，有所為有所不為，最在意的是司法判決，這是最後一道正義防線。
可是賴清德拒進議會以來，引發朝野對立態勢，議場上爆演議員對官員潑水事件，黨內反彈聲音不是沒有，甚至直指賴是「始作俑者」，賴清德承受各種批評責難，仍一肩扛起，為了進行黑金改革，這又是他的堅持之一。
也因為這種政治不妥協，賴清德的清廉執政投射在李全教賄選案件上，相當於打了一場民主聖戰，對於民進黨執政聲望應有正面加分意義。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 捷運環狀線列車 義大利出廠囉
- 人生扶手計畫 安置弱勢年缺200萬
- 《土地使用管制規定通盤檢討》林口住宅區 開放宗教、汽車美容業
- 【三年三階段早鳥加碼補助】二行程機車 前二月報廢數倍增
南部‧本日最多瀏覽
《觀察筆記》成敗轉頭空
李全教離開台南議會了。這一次的重傷，恐怕要告別政壇，也許不會再回來。但是，他會讓人記住，以少勝多的能耐，如何說服他黨成員來歸，言詞技巧、公關能力，定有突出之處，不然怎麼鋪陳順當，不露痕跡到投票日一舉翻…
網友回應
熱門新聞
- 雄檢破大型賭場 赫見高市重量級議員在場
- 阻止柯文哲索地 傳海軍陸戰隊將進駐復興崗
- 趙駿亞洪荒無力 胡利險栽跟頭
- 莎娃「沒」網可打 改到NBA實習
- 台灣指標民調 蔡英文不滿度首超滿意度
- 菲律賓通緝大毒梟 遭不明槍手擊斃
- 連續殺貓 陳皓揚遭台大退學
- 美資深官員：美支持台灣拓展國際空間
- 32歲潮吹女王心肌梗塞猝死
- 南市議長補選 誰會出線…
- 樂陞散戶搶上賊車 有人慘套4400萬
- 暖心！「溫暖冰箱」分享食物、分享愛
- 爆個資外洩 保戶嗆告南山
- 白白回家當賢妻？尪捧上億「安家費」
- 雄影短片 諾蘭致敬動畫大師打頭陣
- 鏗鏘集》在歷史的傷口上重生
- 信義商圈禁菸 最快10月上路
- 深田恭子醉喊沒男人睡不著
- 義大利救6500難民
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 賀陳旦：中客確實減少 來台旅客年底仍望破千萬
- 完全執政不可輕忽核心選民
- 亞美當球評 第一次在台灣
- 基本工資下週再審 資方揚言繼續缺席
- 製造業景氣信號終結15藍 轉進黃藍燈
- 全台待售房屋40萬戶 台中逾7萬戶最嚴重
- 班機遭雷射筆照射 全美案例近年激增
- 餿水桶有男嬰屍 餵豬男嚇破膽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet task force to probe Mega Bank
- 中職用球恢復係數增0.019 球多飛9公尺！
- 馬國駐台代表︰展臂歡迎台灣新南向
- 與16歲兒裸體共眠 地方媽媽：我錯了嗎？
- 自由廣場》不是罰了57億就沒事 談兆豐銀的後續挑戰
- 旅外人士評全球最宜居 台灣No.1
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（8/30賽果）
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 創世第一張病床 撿舊衣櫃拼成的
- 法國經濟部長辭職 為角逐總統寶座鋪路
- 拖延多時 俄國總統蒲亭定12月訪日
- 網球》盧彥勳參一腳 喬帥當選理事會會長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉【李全教當選無效定讞】賴清德堅持捍衛民主 為綠營加分
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分