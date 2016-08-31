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〈南部〉【李全教當選無效定讞】賴清德堅持捍衛民主 為綠營加分

2016-08-31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市地方自治史上「史無前例」出現第一位議長，涉及議員與議長雙重賄選，而市長賴清德也賭上「政治生命」，首位拒進議會長達二百卅多天、引爆政壇震撼彈的縣市首長，如今法院判決，雖是遲來的正義，但也再度證明賴清德的「堅持」，開啟地方清明政治，遭監察院彈劾被公懲會記申誡，反而成了「光榮印記」。

賴清德曾強調，「即使再艱苦，也一定要堅持下去」，捍衛台灣民主價值，一直是他棄醫從政理念，改革政治的決心絕不會改變。去年他遭公懲會記申誡，他未有任何申覆動作，只盼望司法審判勿再拖延。周邊熟悉他行事風格的人都知道，他對清廉道德標準要求，不容許被抹黑，相對的，有所為有所不為，最在意的是司法判決，這是最後一道正義防線。

可是賴清德拒進議會以來，引發朝野對立態勢，議場上爆演議員對官員潑水事件，黨內反彈聲音不是沒有，甚至直指賴是「始作俑者」，賴清德承受各種批評責難，仍一肩扛起，為了進行黑金改革，這又是他的堅持之一。

也因為這種政治不妥協，賴清德的清廉執政投射在李全教賄選案件上，相當於打了一場民主聖戰，對於民進黨執政聲望應有正面加分意義。

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  • 李全教確定喪失議員與議長資格，工作人員昨日低調打包物品清空。（記者洪瑞琴攝）

    李全教確定喪失議員與議長資格，工作人員昨日低調打包物品清空。（記者洪瑞琴攝）

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《觀察筆記》成敗轉頭空

李全教離開台南議會了。這一次的重傷，恐怕要告別政壇，也許不會再回來。但是，他會讓人記住，以少勝多的能耐，如何說服他黨成員來歸，言詞技巧、公關能力，定有突出之處，不然怎麼鋪陳順當，不露痕跡到投票日一舉翻…

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