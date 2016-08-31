〈台北都會〉公園內腳踏車撞傷人 無法可管

2016-08-31

公園管理自治條例 還卡在議會

〔記者鍾泓良／新北報導〕王小姐帶著小朋友到公園玩耍，結果女兒被一名騎著腳踏車的國中生撞倒，後腦勺血流如注，縫了兩針。新北市議員劉美芳表示，雖然公園立牌禁止腳踏車、摩托車進入，但因為沒有相關罰則，公園管理員發現違規行為時只能請執法單位來或道德勸說，呼籲目前在議會二讀的《新北市公園管理自治條例》列為優先法案，盡快通過。

王小姐表示，上個禮拜四帶著小朋友到公園玩，結果小朋友在走道嬉戲時被車速過快的腳踏車撞倒，原本以為只是擦傷，結果後腦勺都是血。王小姐說，「現在女兒看到腳踏車就會說很危險。」

僅能道德勸說 議員促法案快過

議員劉美芳表示，老人跟小孩都會認為公園是最安全的地方，但如果有人突然騎著腳踏車、摩托車闖入，速度又很快，許多民眾都來不及反應，「又不是在演絕命終結站。」

劉美芳提到，《新北市公園管理辦法》從一○一年發布至今，雖然有明訂違規行為，但未訂定罰則，違規者也是回到《社會秩序維護法》、《菸害防制法》去開罰，公園管理員只能通報警察局、環保局，但等到執法單位來時，人早就走光了。《新北市公園管理自治條例》有明確罰則，但條例遲遲未通過，希望加速法規制定。

對此，綠美化環境景觀處長謝宏偉表示，腳踏車及摩托車違規大多仰賴民眾檢舉，「摩托車因為有車牌比較好辨認」，未來自治條例上路後，巡查人員就可以直接開罰，對於公園環境維護將會有幫助。